Castilla y León no elevaría ni un euro la financiación por habitante con el nuevo modelo de financiación autonómica

La Comunidad de Castilla y León junto a Cantabria, La Rioja y Extremadura son las autonomías que más se verían afectadas por el nuevo modelo de financiación propuesto por la vicepresidenta María Jesús Montero, con el que no lograrían ganar ni un euro por habitante ajustado, según un informe publicado hoy por Fedea. En el extremo opuesto se situaría Cataluña, a la cabeza en la ganancia por habitante con 507 euros más.

“La ganancia de financiación absoluta asociada con el cambio de sistema, en euros por habitante ajustado, varía entre cero euros para las cuatro comunidades para las que se activa la restricción de statu quo (Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León) y más 507 euros para Cataluña”, indica.

El documento, elaborado por Ángel de la Fuentes, asegura que Castilla y León pasaría de contar con un índice de financiación efectiva actual del 106,7 por ciento de la media, al 96,7 por ciento con la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la autonomía catalana pasaría del 102,4 al 106,6 por ciento, informa Ical. Es decir, Castilla y León perdería 9,7 puntos del índice de financiación efectiva.

581 millones menos

El estudio, sobre la base de los números del modelo de 2023, el último año liquidado, indica que la aportación al sistema de Castilla y León, pasaría de una cifra a favor de la Comunidad de 2.279 millones a los 1.698, es decir, mermaría en 581 millones. Por el contrario, Cataluña pasaría de aportar 2.266 millones a apenas 810.

Cabe destacar asimismo, que en financiación total, la Comunidad recibiría tras la nivelación vertical 9.410 millones de euros, a lo que se sumarían 41 del Fondo Climático, apenas cuatro por ciento del global, con 9.451 millones, que se elevarían a 9.536 con los tributos cedidos tras el anterior acuerdo de financiación. Con estos datos, Castilla y León perdería 86 millones de euros con el cambio de sistema, algo que solo se produce también con Cantabria (-318), La Rioja (-46) y Extremadura (-208). Cataluña sería la gran beneficiada, con 3.903 millones más, seguida por Andalucía, con 3.072; Madrid, con 2.708; y Valencia, con 2.500.

Los datos aportados indican que con el nuevo modelo la capacidad tributaria de la Comunidad se situaría en los 7.838 millones de euros, frente a los 7.204 contabilizados en 2023, lo que supone un índice de capacidad de recaudación del 89,4 por ciento de la media. Con las transferencias de nivelación horizontal alcanzaría los 8.535 millones, y con las verticales, los 9.410, con índices por debajo de la media. La financiación total se calcula con el fondo climático y los tributos cedidos.