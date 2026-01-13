Aún estás a tiempo de pedir la ayuda al alquiler de vivienda de 2025: plazo abierto hasta el 30 de enero
Solo tienes que aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler
T. S.
Si aún no has pedido las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes al año 2025, aún estás a tiempo. La Junta de Castilla y León mantiene abierto el plazo hasta el 30 de enero con el objetivo de facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con recursos económicos limitados.
La convocatoria, gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, cuenta con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, ocho millones más que en 2024, y tiene carácter ampliable hasta 59,5 millones de euros a fin de poder llegar a todas las personas que cumplan y justifican los requisitos.
¿Quiénes y cuánto?
La convocatoria está dirigida a personas y unidades de convivencia con ingresos económicos limitados que residan en viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso en Castilla y León, con una atención específica a jóvenes de hasta 35 años y a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.
Las ayudas pueden alcanzar, con carácter general, el 50 % de la renta mensual del alquiler, porcentaje que se incrementa hasta el 60 % en el caso de jóvenes de hasta 35 años y llegan al 75 % tanto en el ámbito rural para los jóvenes, como para situaciones de especial vulnerabilidad. Los límites de ingresos se sitúan entre 0,5 y 3 veces el IPREM, con ampliaciones de hasta 5 veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad.
Tramitación
Las solicitudes pueden presentarse preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, así como de forma presencial en los registros administrativos. Únicamente es obligatorio aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler, pudiendo autorizarse a la Administración para la consulta telemática del resto de datos. De conformidad con la última reforma de la convocatoria, los ciudadanos no tienen que realizar ningún trámite o aportación de documentación posterior a la inicial indicada.
El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 30 de enero de 2026, por lo que la Junta anima a las personas interesadas a formalizar su solicitud dentro del plazo establecido para poder beneficiarse de estas ayudas.
