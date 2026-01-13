Fallecen dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un error en el preparado del tratamiento

Dos personas, pacientes de oncología en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), han fallecido a causa de un error en un tratamiento mientras lo recibían en el área de Oncología del complejo burgalés.

El error en el preparado del tratamiento ha supuesto la muerte de dos pacientes y ha afectado a otros tres, de los que uno de ellos está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo ha confirmado el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, que ha lamentado el fallecimiento de estas "dos personas", y ha indicado que se ha producido un error humano en el preparado del tratamiento que también ha afectado "a otros tres" pacientes.

Versión que ha confirmado el HUBU a través de un comunicado, en el que ha detallado que los acontecimientos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, momento en el que se detectó "una toxicidad inesperada en cinco pacientes oncológicos", con el fallecimiento de dos de ellos.

Estrecha vigilancia

"Tan pronto como la Dirección del centro tuvo conocimiento de ello, se abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. Tras detectar un error humano en una ficha de preparación de un fármaco, se informó inmediatamente a los pacientes y sus familias de lo ocurrido y se puso en estrecha vigilancia clínica a los pacientes", explica el centro.

Actualmente, tres de ellos siguen bajo vigilancia, uno en su domicilio, otro en hospitalización convencional y un tercero en cuidados intensivos. "La Consejería de Sanidad y el centro hospitalario lamentan profundamente el fallecimiento de dos de los pacientes y desean la pronta recuperación del resto de los afectados. Asimismo, quieren manifestar la absoluta transparencia de esta situación debida exclusivamente a un error humano", han agregado.