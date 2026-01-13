Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo

El conductor de un camión cisterna falleció esta tarde tras la salida de vía y vuelco del vehículo en la CL-626, a la altura del kilómetro 174, en el término municipal de Guardo (Palencia), cuyo varón quedó atrapado en el interior de la cabina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 14.33 horas por lo que hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una Unidad Enfermerizada en Emergencias.

En el lugar del accidente de tráfico, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del conductor del vehículo implicado.