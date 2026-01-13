Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo

El varón quedó atrapado en el interior de la cabina

Coche de la Guardia Civil.

El conductor de un camión cisterna falleció esta tarde tras la salida de vía y vuelco del vehículo en la CL-626, a la altura del kilómetro 174, en el término municipal de Guardo (Palencia), cuyo varón quedó atrapado en el interior de la cabina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 14.33 horas por lo que hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una Unidad Enfermerizada en Emergencias.

En el lugar del accidente de tráfico, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del conductor del vehículo implicado.

