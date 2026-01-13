Una empresa fabricará drones militares en León y Valladolid

Las empresas Indra Group y EDGE Group han firmado este martes la creación de una nueva entidad industrial en España para la producción de drones militares destinados a programas de defensa de españoles y europeos, cuyas plantas se instalarán en las provincias de Valladolid y de León.

Esta nueva empresa se centrará en la fabricación de sistemas avanzados de defensa en España, desarrollo, producción y soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de municiones merodeadoras y armas inteligentes para los programas de defensa españoles y europeos, con capacidad para ampliar su actividad a otras capacidades de defensa en función de futuras necesidades.

El acto de firma de esta nueva empresa ha tenido lugar este martes en el Ministerio de Defensa en Madrid y en él han participado Hamad Al Marar, director general y CEO del Grupo EDGE, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, además de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García.

Se prevé que esta empresa cuente con una cartera estimada de pedidos plurianuales de alrededor de 2.000 millones de euros.

Nueva planta industrial

Según detalla un comunicado remitido por el ministerio, la producción de los sistemas de munición merodeadora se localizará en Villadangos del Páramo (León), donde Indra desarrollará una nueva planta industrial de fabricación de drones con una inversión estimada de 20 millones de euros, que generará hasta 200 empleos cuando alcance su plena capacidad.

En paralelo, en la provincia de Valladolid se impulsará la construcción de una planta puntera para la fabricación de micromotores para vehículos aéreos no tripulados (UAV, en sus siglas en inglés) y que busca cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas y de otros países europeos.