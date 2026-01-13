Las elecciones de Castilla y León, abocadas al 15 de marzo

Las elecciones de Castilla y León se celebrarán finalmente el próximo 15 de marzo, la última fecha posible tras agotar este martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el último plazo posible para que fueran el 8 de marzo, con lo que se cumplirá literalmente su anuncio de que agotaría la legislatura.

Después de que en su edición de hoy del Boletín Oficial de Castilla y León no haya incluido el decreto de convocatoria electoral, cuando acababa el plazo para que fueran el 8 de marzo, fuentes jurídicas y políticas han confirmado a Efe que los comicios necesariamente tendrán que ser el tercer domingo de marzo.

La única alternativa a eso sería ya que Mañueco optara por celebrar las elecciones en una jornada laborable, algo que ya ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2021, pero que en aquel caso estaba motivado por el temor del PP a una moción de censura de PSOE y Cs, mientras que lo habitual en las últimas décadas en España es que se convoquen en domingo, para facilitar el voto.

Agotar la legislatura

De este modo, Mañueco llevará a puerto su idea de agotar la legislatura, pese a las dificultades que ha encontrado especialmente desde que, mediada la legislatura, la ruptura con Vox le llevó a una situación de inestabilidad y minoría parlamentaria, hasta el punto de que no ha podido aprobar ninguno de los dos presupuestos que ha intentado sacar adelante (2025 y 2026).

La única salvedad que introducía Mañueco en este argumento de agotar la legislatura era que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), optara por adelantar las elecciones generales, algo que no ha ocurrido, y ni siquiera la existencia de otras fechas electorales cercanas en Extremadura -ya celebradas- y Aragón -previstas para el 8 de febrero- le han animado a reunirlas.

Tras meses de enfrentamiento duro con Vox en las Cortes de Castilla y León, marcado por el reproche principal de mantener una "pinza" con el PSOE en contra del PP, todo parecía encaminado a que el rechazo de la oposición a aprobar el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 podía ser el argumento definitivo en diciembre, pero la cercanía con el final ordinario de la legislatura han llevado finalmente a Mañueco a optar por esta otra fórmula.

Las encuestas publicadas, que parecen coincidir en un incremento de apoyos para Vox, que complicaría una hipotética negociación posterior, también han contribuido a no acelerar con la convocatoria electoral, pese a que en el otro extremo había incentivos como las crisis vividas por el PSOE a nivel nacional, un líder socialista autonómico recién aterrizado y la ausencia de candidato en el caso de Vox, aunque todo hace indicar que lo será el actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán.