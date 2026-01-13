Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Valladolid tras asestar tres puñaladas a otro joven en la campa de la concentración motera de Pingüinos

La víctima sufrió lesiones de extrema gravedad en el brazo, ya que presentaba completamente seccionadas la arteria y venas humerales

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

Ical

Valladolid

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a un joven en la madrugada del pasado 11 de enero en la zona de La Campa de Pingüinos, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

A las 7.00 horas del día 11 de enero, agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores propias de seguridad ciudadana en la zona de La Campa de Pingüinos, recibieron una comunicación de la sala 091 informando de que en la carpa principal del recinto se había producido el apuñalamiento de una persona. 

Los funcionarios se desplazaron de inmediato al lugar, acompañados por el personal de seguridad del evento, quienes localizaron a un varón tendido en el suelo, que presentaba varias heridas sangrantes. Minutos después, el citado fue atendido por personal sanitario y traslado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Tres heridas de arma blanca

Tras una primera valoración médica, se determinó que presentaba tres heridas por arma blanca, dos de ellas en la espalda y una en el brazo. Esta última resultó ser de extrema gravedad, al encontrarse seccionadas por completo la arteria y las venas humerales.

Durante la intervención, un testigo presencial informó a los agentes de que el presunto agresor llevaba toda la noche increpando a jóvenes que se acercaban a hablar con una chica, habiendo protagonizado varios enfrentamientos y requiriendo incluso la mediación de terceros para evitar agresiones. El testigo relató que, en el momento del ataque, tuvo que agarrar del brazo al autor para que dejara de apuñalar a la víctima. 

Con los datos aportados por los testigos, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso pocos minutos después en la localidad de Laguna de Duero. Durante su identificación, el individuo manifestó inicialmente haber tenido un problema con un joven al que había golpeado con una botella en la espalda, para después rectificar y afirmar que se trataba de un vaso. 

Ante los hechos relatados y las lesiones causadas, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

TEMAS

