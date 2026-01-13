Castilla y León estará presente en los Goya: Hay dos nominadas de la comunidad
La gala de la 40 edición tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona
Ical
Valladolid
La vallisoletana Elvira Mínguez y la soriana Cristina Urgel representan a Castilla y León dentro del conjunto de nominados de cara a la 40.ª edición de los Premios Goya, cuya gala tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona.
En primer lugar, la vallisoletana Elvira Mínguez está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por ‘La Cena’, cinta de Manuel Gómez Pereira y que también está seleccionada para erigirse como Mejor Película.
Por su parte, la actriz y presentadora de televisión, Cristina Urgel, natural de Soria, está nominada dentro de la categoría de Mejor Cortometraje Documental por ‘La Conversación que nunca tuvimos’.
