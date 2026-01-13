Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y León estará presente en los Goya: Hay dos nominadas de la comunidad

La gala de la 40 edición tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona

La actriz y escritora Elvia Mínguez.

La actriz y escritora Elvia Mínguez. / Leticia Pérez - Ical

Ical

Valladolid

La vallisoletana Elvira Mínguez y la soriana Cristina Urgel representan a Castilla y León dentro del conjunto de nominados de cara a la 40.ª edición de los Premios Goya, cuya gala tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona.

En primer lugar, la vallisoletana Elvira Mínguez está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por ‘La Cena’, cinta de Manuel Gómez Pereira y que también está seleccionada para erigirse como Mejor Película.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la actriz y presentadora de televisión, Cristina Urgel, natural de Soria, está nominada dentro de la categoría de Mejor Cortometraje Documental por ‘La Conversación que nunca tuvimos’.

