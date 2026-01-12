Muere un hombre de 59 años tras recibir una coz de un caballo en Almanza (León)
El suceso ocurrió en el interior de una cuadra
Ical
León
Un hombre de 59 años falleció hoy después de recibir una coz de un caballo en una cuadra situada en la carretera LE-5714 en la salida de Almanza (León), dirección Corcos.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió la alerta de una persona que comunicó que la víctima estaba inconsciente y que había comenzado a practicarle la Reanimación Cardio Pulmonar.
Por ese motivo, la Sala del 1-1-2 dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario solamente pudo certificar el fallecimiento del hombre.
