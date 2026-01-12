El limón serrano: la delicia culinaria de esta zona de Castilla y León que quizá no hayas probado... todavía

Castilla y León es tierra de asados, legumbres y recetas contundentes, pero su cocina tradicional esconde platos sorprendentes que a veces no conocen ni los propios vecinos de la comunidad autónoma. Puede ser el caso de esta receta que hoy te vamos a contar que se retrotrae a una cocina de aprovechamiento, de escasez y de territorio donde lo raro no era un capricho, sino una necesidad.

Platos que hoy sorprenden, pero que forman parte del patrimonio cultural y gastronómico de Castilla y León. ¿Has oído hablar del limón serrano? Se da en Salamanca y parte de Ávila, sobre todo, como desayunazo durante el Jueves Santo.

¿Qué lleva?

Una mezcla de carne, huevo, chorizo, cítricos y azúcar. Un verdadero contraste de sabores que combina salado, dulce y ácido. Es cierto que puede dejarte descolocado al probarlo por primera vez, pero constituye un auténtico reto para los sentidos.

PASO A PASO Cómo preparar limón serrano paso a paso: Pela y corta los limones en rodajas. Hierve unos 160 ml de agua y viértelos por encima del limón para quitarle acidez. Pela y corta las naranjas en rodajas. En una fuente, coloca las rodajas de naranja y limón como base. Pela los 2 dientes de ajo y machácalos. Añádelos a la fuente. También el pimentón y el vino tinto. En una sartén, cocina el chorizo. A continuación, añádelo a la fuente. Puedes añadir sólo el chorizo o incluir su jugo también. Sala al gusto. En una sartén con aceite de oliva virgen extra abundante, fríe los huevos en aceite de oliva virgen extra. Añade los huevos a la fuente. (Preparación obtenida de aceitesdeolivadespaña.com)

En algunos sitios este sitio se conoce como ensalada hurdana y se suele servir frío, aunque hay quien le gusta dar un toque en el microondas. La preparación es diferente en función de la casa a la que vayas o del restaurante que elijas, y cambia mucho sobre todo en la presentación: limones enteros, en tacos o en láminas; huevos fritos o cocidos; huevo completo, cortado o machacado.

Otras recetas variopintas en Castilla y León

Otro ejemplo llamativo de la gastronomía de Castilla y León son los cangrejos con tomate, la sopa de ajo con sangre -para aprovechar la matanza del cerdo- o la morcilla patatera, elaborada sin arroz ni sangre a base de patata, pimentón y grasa. No falta tampoco la caldereta de cordero con vísceras, tradicional en celebraciones ganaderas, ni platos hoy casi olvidados como las tortillas de sesos, habituales en épocas donde no se desperdiciaba nada del animal.