Fallece un operario de grúa atropellado en la N-601, en Valladolid

Un operario de grúa de 40 años falleció a última hora de la noche del domingo atropellado por un turismo mientras retiraba un camión de la vía en el kilómetro 158 de la carretera N-601 en Alcazarén (Valladolid) según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogió Ical.

Tras recibir varias alertas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl desde el que se envía una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Olmedo. En el lugar del accidente el personal sanitario de Sacyl confirma que el varón de 40 años se encuentra fallecido.