Detenido el autor de una treintena de robos en coches estacionados en garajes comunitarios en León para hacerse con balizas V-16
El autor cuenta con numerosos antecedentes policiales
Ical
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León culminaron la denominada Operación V-16 con la detención del presunto responsable de más de una treintena de robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios de la capital.
Desde el inicio de las fiestas navideñas se detectó un incremento inusual de este tipo de delitos, todos ellos cometidos con un ‘modus operandi’ común: la fractura de ventanillas mediante apalancamiento. A ello se sumaba el hecho de que en la mayoría de los casos uno de los efectos sustraídos era la baliza V-16. Estas circunstancias llevaron a los investigadores a plantear la hipótesis de que todos los hechos pudieran haber sido cometidos por una misma persona.
El Grupo II de Delincuencia Urbana de la Comisaría, tras numerosas gestiones de investigación, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos, logró identificar al autor, un hombre de 39 años de edad, con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza. El investigado fue sometido a vigilancias y seguimientos y fue detenido cuando se disponía a asaltar otro garaje en una céntrica calle de la capital.
Investigación
El curso de la investigación permitió constatar que esta oleada de robos estaba motivada por la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2026 de la obligatoriedad de portar en los vehículos la baliza V-16, tal y como establece el Reglamento General de Vehículos y el Real Decreto 159/2021, como único dispositivo válido, sustituyendo a los triángulos de preseñalización y exigiendo su homologación y conectividad con la plataforma DGT 3.0.
La buena salida de este producto en el mercado negro, a precios muy inferiores a su valor de venta al público, fue el detonante de esta situación. A ello se sumó la presencia de regalos navideños de valor en el interior de los vehículos, lo que provocó cierta alarma social en la ciudad de León, al verse afectados numerosos automóviles. El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.
- El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León
- San Juan del Rebollar: el encanto intacto de la Zamora más rural
- El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
- Castilla y León vuelve a atraer la suerte y se lleva unos siete millones del primer y tercer premio de la Lotería de El Niño
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un 'fatídico accidente
- El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León
- El desconocido pueblo leonés donde se come el cocido al revés