Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid

Los servicios de patrimonio del obispado de Valladolid no detectaron daños en su visita en verano

Derrumbe de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid)

Derrumbe de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid) / JCyL

Ical

Valladolid

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja visitó hoy la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo con motivo del derrumbe que se produjo hoy a las 8 horas en el templo que estaba declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). El consejero tachó de “desastre y absolutamente imprevisible” lo sucedido, y afirmó que van a proceder con las actuaciones “de inmediato” aunque cree que hay “una obra seria".

Además, aseguró que catástrofes como estas pueden suceder y que al contemplar las imágenes, “se te viene el mundo a los pies”, pero existe “capacidad para afrontarlas y se va a afrontar en condiciones”.

El consejero puntualizó que “solo se habla de los edificios que están en peligro”, pero aseguró que la Junta dedica una atención “preferente” al patrimonio y no se habla de la labor que el ejecutivo autonómico lleva “muchísimos años e incluso décadas” llevando a cabo.

Sin indicios

Asimismo, el delgado diocesano de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Álvarez, reconoció una visita de los servicios de patrimonio del Obispado de Valladolid durante los meses de junio y julio en la que no se detectaron indicios que pudieran “prever la situación”. Advirtió que la iglesia se clausurará “por motivos de seguridad y para analizar más detenidamente la situación” y vaticinó que buscaran un lugar alternativo para celebrar “las tareas del culto del pueblo”.

Derrumbe de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid)

Derrumbe de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid) / JCyL

Esta iglesia de estilo románico-mudéjar fue construida entre los siglos XI y XII, y es Monumento Nacional desde el año 1983. De su primera construcción solo se conservan los ábsides central y meridional, mientras que el resto son reformas que datan desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Dentro de la iglesia hay un artesonado mudéjar, un sagrario del siglo XVI y un órgano barroco. Además, la iglesia cuenta con una torre de vigilancia construida al lado y también una de las necrópolis más importantes del España que cubre el suelo, uno de los laterales e incluso las tierras de sus jardines.

