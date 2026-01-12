Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja visitó hoy la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo con motivo del derrumbe que se produjo hoy a las 8 horas en el templo que estaba declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). El consejero tachó de “desastre y absolutamente imprevisible” lo sucedido, y afirmó que van a proceder con las actuaciones “de inmediato” aunque cree que hay “una obra seria".

Además, aseguró que catástrofes como estas pueden suceder y que al contemplar las imágenes, “se te viene el mundo a los pies”, pero existe “capacidad para afrontarlas y se va a afrontar en condiciones”.

El consejero puntualizó que “solo se habla de los edificios que están en peligro”, pero aseguró que la Junta dedica una atención “preferente” al patrimonio y no se habla de la labor que el ejecutivo autonómico lleva “muchísimos años e incluso décadas” llevando a cabo.

Sin indicios

Asimismo, el delgado diocesano de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Álvarez, reconoció una visita de los servicios de patrimonio del Obispado de Valladolid durante los meses de junio y julio en la que no se detectaron indicios que pudieran “prever la situación”. Advirtió que la iglesia se clausurará “por motivos de seguridad y para analizar más detenidamente la situación” y vaticinó que buscaran un lugar alternativo para celebrar “las tareas del culto del pueblo”.

Derrumbe de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid) / JCyL

Esta iglesia de estilo románico-mudéjar fue construida entre los siglos XI y XII, y es Monumento Nacional desde el año 1983. De su primera construcción solo se conservan los ábsides central y meridional, mientras que el resto son reformas que datan desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Dentro de la iglesia hay un artesonado mudéjar, un sagrario del siglo XVI y un órgano barroco. Además, la iglesia cuenta con una torre de vigilancia construida al lado y también una de las necrópolis más importantes del España que cubre el suelo, uno de los laterales e incluso las tierras de sus jardines.