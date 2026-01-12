Carriedo exigirá a Montero en el Consejo de Política Fiscal que “renuncie” al modelo de Junqueras e inicie una negociación “en condiciones de igualdad”

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández, exigirá el próximo miércoles, 14 de enero, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que “renuncie” al modelo de financiación autonómica del presidente de ERC, Oriol Junqueras, e inicie una negociación “en condiciones de igualdad” con todas las comunidades. Carriedo insistió en que se retire “el punto de partida” que se pone encima de la mesa que “es una exigencia en este caso de Oriol Junqueras y de Esquerra Republicana de Cataluña”.

El consejero portavoz afirmó que existe una “coincidencia” en el rechazo al modelo planteado desde el Gobierno por parte de “prácticamente” todas las autonomías de régimen común “menos una” (por Cataluña), “no solamente las gobernadas por el PP”, dijo, ya que “los máximos representantes de Castilla-La Mancha y de Asturias (PSOE), están claramente en desacuerdo con lo que se ha hecho y del resultado de este reparto”, como recoge Ical.

“Prácticamente, todas las comunidades autónomas de régimen común menos una han mostrado su disgusto tanto con el procedimiento como con el fondo del asunto y los datos finales que hemos visto de esta propuesta de reparto que hemos conocido antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de la voz de Oriol Junqueras”, reprochó.

“El modelo tendría que haberse negociado entre todos, no solo con un partido separatista como Esquerra Republicana de Cataluña”, dijo, para razonar que “lo que a todos afecta tiene que abordarse conjuntamente entre todos y tienen que primar los criterios de suficiencia financiera, de igualdad y de solidaridad”.

Postura del PSOE

Carriedo también apuntó a preguntas de la prensa sobre la postura del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la propuesta, que es el propio dirigente del partido socialista el que tiene que “definirse”, y comentó que “hemos oído una evolución en el tiempo muy dispersa de su posición”. “Nosotros entre el separatismo y la igualdad elegimos siempre la igualdad”, apostilló.

Carlos Fernández Carriedo insistió en que Castilla y León tiene el 20 por ciento de la superficie de España, y el cinco por ciento de la población de las comunidades autónomas de régimen común y de los 21.000 millones de euros de nuevos fondos, se otorga a la Comunidad apenas el uno por ciento del total. “Es difícil de explicar”, comentó, y zanjó que “la única explicación, lógicamente, es que este es un modelo que ha sido diseñado por Esquerra Republicana de Cataluña, por Oriol Junqueras”.

El consejero de Hacienda constató además que la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Junqueras no fue algo aislado, sino que “se venía trabajando en los últimos tiempos, durante bastantes meses, a través de varias reuniones conjuntas entre el Gobierno y Esquerra Republicana”. “Ni siquiera estamos hablando de la representación de una comunidad autónoma, sino de un partido político de carácter separatista, que es el que ha definido el modelo de financiación de las comunidades autónomas de España y por ende, cómo se financia Castilla y León”, reprochó.