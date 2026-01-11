ÚLTIMA HORA
Fallece un joven de 25 años tras chocar con su coche contra un árbol en León
El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana de este domingo
Ical
León
Un joven de 25 años falleció hoy tras chocar con su coche contra un árbol en Puebla de Lillo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El accidente se registró a las 09.00 horas de este domingo a la altura del kilómetro 29 de la carretera LE-331, cuando el vehículo que conducía se salió de la vía y colisionó contra un árbol, lo que provocó que quedara atrapado en el interior del turismo.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Parque de Cistierna de la Diputación de León y una ambulancia de soporte vital básico con personal de Atención Primaria del Centro de Salud de Boñar (León), quienes confirmaron el fallecimiento del joven.
