Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: MercosurAsamblea Jesús Nazareno en Zamora: suspendidaPederastia en la Iglesia: caso Ramos GordónDerbi Unionistas-Zamora CF
instagramlinkedin

Fallece un joven de 25 años tras chocar con su coche contra un árbol en León

El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana de este domingo

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias.

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias. / JcyL / Loz

Ical

León

Un joven de 25 años falleció hoy tras chocar con su coche contra un árbol en Puebla de Lillo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León

El accidente se registró a las 09.00 horas de este domingo a la altura del kilómetro 29 de la carretera LE-331, cuando el vehículo que conducía se salió de la vía y colisionó contra un árbol, lo que provocó que quedara atrapado en el interior del turismo.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Parque de Cistierna de la Diputación de León y una ambulancia de soporte vital básico con personal de Atención Primaria del Centro de Salud de Boñar (León), quienes confirmaron el fallecimiento del joven.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
  2. Castilla y León entra de lleno en la borrasca 'Francis': tres días, como mínimo, con avisos amarillos de Aemet
  3. San Juan del Rebollar: el encanto intacto de la Zamora más rural
  4. El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
  5. Aemet confirma la llegada de 'Francis' a Castilla y León: múltiples avisos por nieve a partir de este sábado
  6. Castilla y León vuelve a atraer la suerte y se lleva unos siete millones del primer y tercer premio de la Lotería de El Niño
  7. El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León
  8. La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un 'fatídico accidente

Fallece un joven de 25 años tras chocar con su coche contra un árbol en León

Fallece un joven de 25 años tras chocar con su coche contra un árbol en León

Castilla y León, en lo más alto de rankings que casi nadie imagina

Castilla y León, en lo más alto de rankings que casi nadie imagina

El pueblo de Palencia que se resiste a despedir a los Reyes Magos y reúne a 6.000 personas

El pueblo de Palencia que se resiste a despedir a los Reyes Magos y reúne a 6.000 personas

Fallece una mujer de 82 años en el incendio de su vivienda en Segovia

Fallece una mujer de 82 años en el incendio de su vivienda en Segovia

El "abuelo" de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid

El "abuelo" de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid

El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León

El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León

El restaurante de las exmonjas de Belorado, en riesgo de cierre al renunciar la cocinera

El restaurante de las exmonjas de Belorado, en riesgo de cierre al renunciar la cocinera

Carlos Martínez ve "claramente insuficiente" la propuesta de financiación autonómica y apuesta por negociar para mejorar el modelo

Carlos Martínez ve "claramente insuficiente" la propuesta de financiación autonómica y apuesta por negociar para mejorar el modelo
Tracking Pixel Contents