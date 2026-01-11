Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y León, en lo más alto de rankings que casi nadie imagina

Es la comunidad autónoma más extensa de España y la tercera de la Unión Europea

Procesión del Silencio de Zamora.

Procesión del Silencio de Zamora. / J. L. F.

Abril Oliva

Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España y la tercera de la Unión Europea. Pero es que además es también la región con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en todo el mundo y, de regalo, está en lo más alto de ránkings que no puedes ni imaginar.

Por ejemplo, ¿sabías que tiene el pueblo de más bares por habitante de España? Se encuentra en Vega de Tirados, un pequeño municipio de Salamanca. Además, el mayor yacimiento arqueológico de Europa está también en la región, en concreto, en Atapuerca (Burgos). Su sierra lidera el ranking científico europeo por concentración y continuidad de restos humanos, con hallazgos que han cambiado la historia de la evolución en el continente.

El imponente Lago de Sanabria

Es el lago glaciar más grande de la Península Ibérica y el único de España. También es el más grande de Europa occidental y quien lo visita se queda prendado por él.

Castilla y León también cuenta con el pueblo más alto: La Cuesta, en León, con más de 1.600 metros de altitud, y es una de las comunidades más extensas de Europa con nueve provincias a sus pies. Y si en algo gana también Zamora es en su Semana Santa, declara de Interés Internacional por ser una de las más antiguas y sobrias de España.

