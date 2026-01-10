El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León

Este pueblo de Castilla y León se ha ganado por méritos propiops el apodo de “el pueblo de La Bella y la Bestia” por una razón sencilla: parece sacada de la película de Disney. Pocas villas de España encajan tan bien en un cuento como este pueblo de la provincia de Burgos por su encanto medieval y una arquitectura tradicional admirable. Hablamos de Covarrubias, una localidad castellana cuya estética de cuento transporte a un auténtico mundo de fantasía si bien aclaramos que no es el pueblo que inspiró originalmente la cinta animada.

A unas dos horas de Madrid, Covarrubias es visita obligada para quienes buscan perderse por la España interior con más encanto. Conocido como uno de los pueblos más bonitos de España, los visitantes que recalan allí experimentan un viaje en el tiempo gracias a su plaza histórica, sus casas con entramado de madera y sus estrechas vías de piedra.

En plena comarca de Arlanza, a orillas del río, se levanta la histórica villa, uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional castellana de toda la provincia de Burgos.

Disfruta de un valioso conjunto monumental y recorre sus porticadas calles, llenas de majestuosos torreones como el de Fernán Gonzalez, casas blasonadas como el Archivo del Adelantamiento de Castilla y templos religiosos entre los que sobresale la excolegiata de San Cosme y San Damián, que mantienen el aroma del gran esplendor medieval de la villa y todavía conserva muchos de sus tesoros, según apuntan desde Turismo de la la Junta de Castilla y León.

En la mesa de Covarrubias no pueden faltar los productos de matanza, pero tampoco las legumbres o las sabrosas cerezas de sus valles, acompañados de los vinos de la DO Arlanza.