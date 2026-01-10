El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León

La Administración de Loterías número uno de Segovia, ubicada en la calle Juan Bravo 56, vendió íntegramente el número 77.314, agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional, por lo que distribuyó un total de 7,5 millones de euros a través de 50 décimos.

La encargada del establecimiento, uno de los más antiguos de la ciudad, Fuencisla Maroto, explicó a Ical que se trata de un número al que están abonados desde hace tiempo y que fue vendido en ventanilla. En una primera estimación aseguró que habían distribuido unos 50 décimos y el resto había sido devueltos a Loterías.

Por otra parte, el 46.705, correspondiente al segundo premio, dotado con 300.000 euros a la serie, se vendió en parte en un establecimiento mixto del paseo del Rollo de Salamanca, así como en otras diez localidades. El tercer premio recayó en el 38.366 y los reintegros fueron para el cuatro, cinco y siete.