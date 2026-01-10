Las medidas especiales de la DGT con motivo de la concentración motera Pingüinos 2026: cortes de tráfico
Habrá vigilancia para controlar conductas arriesgadas, conducción peligrosa, alcohol, drogas y exceso de velocidad
T. S.
¡Arranca Pingüinos 2026! Se trata de la concentración motorista invernal internacional que se celebra cada año en Valladolid por la que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para los miles de motoristas que desde toda España y otros países europeos se trasladan al evento motero.
Las medidas especiales se activaron el pasado jueves y se extenderán durante todo el fin de semana para finalizar el domingo por la tarde y cubrir el retorno de los más de 40.000 asistentes previstos.
Con el objetivo de que el viaje sea seguro y el evento se desarrolle con normalidad, trabajan más de 150 efectivos entre agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Sector de Castilla y León, personal del Centro de Gestión de Tráfico y Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid.
Conductas arriesgadas
Se realizará una vigilancia específica sobre control de conductas arriesgadas, conducción peligrosa, controles de velocidad, alcohol/drogas y documentación obligatoria.
A los controles en tierra, se sumará la vigilancia desde el aire con el helicóptero Pegasus que sobrevolará las distintas carreteras que llevan al recinto en el que se celebra la concentración, así como varios drones que transmitirán imágenes al Centro de Gestión de Tráfico Norte de Valladolid.
Cortes de tráfico
Debido a las actividades programadas durante la concentración, hasta las 14:00 horas del domingo 11 se cerrará a la circulación la carretera CL-610 entre los puntos kilométricos 4 y 9,800, tramo en el que solo se permitirá la circulación de motocicletas, transporte público y vehículos autorizados.
Ante este corte puntual de la vía, la DGT ha establecido los siguientes itinerarios alternativos:
- Sentido Medina del Campo a Valladolid: desde Puente Duero por CL-600 dirección Simancas, hasta Camino Viejo Simancas dirección Valladolid.
- Sentido Valladolid a Medina del Campo: desde CL-610 salida a VA-30 sentido ascendente hasta salida a Camino Viejo Simancas y por el mismo a CL-600 y Puente Duero.
Miles de participantes
La concentración de Pingüinos ya suma 11.000 participantes, lo que supone un número ligeramente superior al año pasado. Es por ello que el Club Turismoto, organizadora de la concentración motera invernal Pingüinos, prevé que se supere el número alcanzado en 2025, aunque todo dependerá de la climatología en los próximos días. La edición anterior cerró con 41.120 inscritos, cifra que no logró superar el récord alcanzado hasta la fecha, que se registró en 2023, con 43.316.
- Castilla y León entra de lleno en la borrasca 'Francis': tres días, como mínimo, con avisos amarillos de Aemet
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- San Juan del Rebollar: el encanto intacto de la Zamora más rural
- El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
- Castilla y León vuelve a atraer la suerte y se lleva unos siete millones del primer y tercer premio de la Lotería de El Niño
- Aemet confirma la llegada de 'Francis' a Castilla y León: múltiples avisos por nieve a partir de este sábado
- La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un 'fatídico accidente
- Este pueblo de Zamora se consolida como destino turístico de primer nivel