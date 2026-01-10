Las medidas especiales de la DGT con motivo de la concentración motera Pingüinos 2026: cortes de tráfico

¡Arranca Pingüinos 2026! Se trata de la concentración motorista invernal internacional que se celebra cada año en Valladolid por la que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para los miles de motoristas que desde toda España y otros países europeos se trasladan al evento motero.

Las medidas especiales se activaron el pasado jueves y se extenderán durante todo el fin de semana para finalizar el domingo por la tarde y cubrir el retorno de los más de 40.000 asistentes previstos.

Con el objetivo de que el viaje sea seguro y el evento se desarrolle con normalidad, trabajan más de 150 efectivos entre agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Sector de Castilla y León, personal del Centro de Gestión de Tráfico y Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid.

Conductas arriesgadas

Se realizará una vigilancia específica sobre control de conductas arriesgadas, conducción peligrosa, controles de velocidad, alcohol/drogas y documentación obligatoria.

A los controles en tierra, se sumará la vigilancia desde el aire con el helicóptero Pegasus que sobrevolará las distintas carreteras que llevan al recinto en el que se celebra la concentración, así como varios drones que transmitirán imágenes al Centro de Gestión de Tráfico Norte de Valladolid.

Cortes de tráfico

Debido a las actividades programadas durante la concentración, hasta las 14:00 horas del domingo 11 se cerrará a la circulación la carretera CL-610 entre los puntos kilométricos 4 y 9,800, tramo en el que solo se permitirá la circulación de motocicletas, transporte público y vehículos autorizados.

Ante este corte puntual de la vía, la DGT ha establecido los siguientes itinerarios alternativos:

Sentido Medina del Campo a Valladolid : desde Puente Duero por CL-600 dirección Simancas, hasta Camino Viejo Simancas dirección Valladolid.

: desde Puente Duero por CL-600 dirección Simancas, hasta Camino Viejo Simancas dirección Valladolid. Sentido Valladolid a Medina del Campo: desde CL-610 salida a VA-30 sentido ascendente hasta salida a Camino Viejo Simancas y por el mismo a CL-600 y Puente Duero.

Miles de participantes