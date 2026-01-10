Fallece una mujer de 82 años en el incendio de su vivienda en Segovia
Emergencias Sanitarias-Sacyl envió medios al lugar del incendio en San Ildefonso, pero no pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima
Ical
Segovia
Una mujer de 82 años falleció hoy en el incendio registrado sobre las 09.35 horas en una vivienda situada en la calle de la Melancolía Baja, número 17 del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según informaron hoy fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos de la Diputación. Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl envió medios sanitarios al lugar ya que se había alertado de la presencia de una inquilina en el interior de la vivienda.
Finalmente, los bomberos lograron extinguir las llamas y encontraron el cuerpo de la inquilina en el interior de la vivienda.
