Fallece una mujer de 82 años en el incendio de su vivienda en Segovia

Emergencias Sanitarias-Sacyl envió medios al lugar del incendio en San Ildefonso, pero no pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Ical

Segovia

Una mujer de 82 años falleció hoy en el incendio registrado sobre las 09.35 horas en una vivienda situada en la calle de la Melancolía Baja, número 17 del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según informaron hoy fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos de la Diputación. Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl envió medios sanitarios al lugar ya que se había alertado de la presencia de una inquilina en el interior de la vivienda.

Finalmente, los bomberos lograron extinguir las llamas y encontraron el cuerpo de la inquilina en el interior de la vivienda.

TEMAS

El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León

El restaurante de las exmonjas de Belorado, en riesgo de cierre al renunciar la cocinera

Carlos Martínez ve "claramente insuficiente" la propuesta de financiación autonómica y apuesta por negociar para mejorar el modelo

Fallece una mujer de 82 años en el incendio de su vivienda en Segovia

Las medidas especiales de la DGT con motivo de la concentración motera Pingüinos 2026: cortes de tráfico

El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León

La Audiencia de León condena a la "reina de la burundanga" a 17 años y medio de prisión

Mañueco: "La propuesta es el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León"

