Carlos Martínez ve "claramente insuficiente" la propuesta de financiación autonómica y apuesta por negociar para mejorar el modelo

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, calificó hoy la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que otorga 271 millones de euros adicionales a la Comunidad, de “claramente insuficiente” porque no responde a las singularidades de la Comunidad. Aunque aseguró que beneficia a la autonomía en el criterio de "población ajustada" (que pondera estos factores), insistió en que la cifra final no cubre el "coste real de los servicios" en un territorio extenso y con necesidades especiales.

Martínez defendió con firmeza los criterios que deben primar en cualquier reforma, "la financiación autonómica para las comunidades autónomas deben incluir el coste efectivo de los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades en derechos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, y se debe tener en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población", en declaraciones recogidas por Ical.

Modelo adaptado

En este sentido, el secretario general del PSCyL reiteró su compromiso personal y del PSOE con un modelo adaptado. "Castilla y León tiene que tener también su propio modelo de financiación autonómica adaptado a sus circunstancias" y "que cubra el coste real de los servicios en territorios despoblados".

El dirigente socialista destacó que Castilla y León es la comunidad que más se beneficia del criterio de población ajustada propuesto por el Gobierno, pero enfatizó que la negociación debe continuar para mejorar la cuantía y ajustar mejor las necesidades reales. Asimismo, recordó que, durante los siete años de gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad ha recibido 15.518 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy (un incremento significativo que, según Martínez, no se tradujo en mejoras visibles en sanidad, educación o servicios sociales por parte del actual Ejecutivo autonómico del PP).

Críticas a Mañueco

Frente a esta postura negociadora, Martínez criticó duramente la actitud del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del PP, que calificaron la propuesta como "el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León" y anunció la intención de recurrir al Tribunal Constitucional incluso antes de que haya un acuerdo definitivo.

El líder del PSOE instó al PP a "salir del agravio permanente" y a presentar propuestas “con rigor, seriedad y firmeza” y que participe activamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las negociaciones institucionales en lugar de optar por la confrontación inmediata.

Martínez subrayó que "la obligación de todo gobernante es intentar buscar consensos, sobre todo cuando se está en minoría", y defendió el diálogo institucional como la vía para avanzar en un modelo justo que beneficie a toda la ciudadanía. Además, recordó que existen conflictos de intereses entre comunidades, pero instó en que la solución pasa por negociar con el resto de autonomías en los foros adecuados.

Finalmente, concluyó que, si el PSOE llega al Gobierno, trabajará intensamente para lograr un sistema de financiación que garantice igualdad de oportunidades en todo el territorio, priorizando siempre el bienestar de los castellanoleoneses frente a la "dejadez" y la confrontación que atribuye al actual Ejecutivo autonómico.