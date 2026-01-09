Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peligro de aludes en Castilla y León este fin de semana

Riesgo de catalogación "notable" en Picos de Europa y "limitado" en Alto Campoo, según la escala europea

Expertos en aludes durante una búsqueda en San Isidro

Expertos en aludes durante una búsqueda en San Isidro

Abril Oliva

La nieve acumulada en las montañas de Castilla y León ha elevado el riesgo de aludes en varias zonas del norte de la comunidad. Según la escala europea de peligro, los Picos de Europa presentan un nivel notable de incidencia, mientras que en Alto Campoo —Sierras del Cordel y Peñalabra— el riesgo es limitado. Ambas situaciones obligan a extremar la precaución en actividades de montaña. Por este motivo, desde la Agencia Estatal de Meteorología de Castilla y León informan sobre la emisión de los boletines de peligro de aludes para este fin de semana.

Alto Campóo.

Alto Campóo. / Aemet

¿Qué es un alud?

Un alud o avalancha se produce cuando una masa de nieve se desprende y desciende por una ladera de forma repentina. Puede ser provocado de manera natural —por acumulación excesiva, cambios de temperatura o viento— o por el paso de personas. Aunque no siempre son de gran tamaño, incluso los aludes pequeños pueden resultar peligrosos.

¿Por qué el riesgo es mayor en los Picos de Europa?

El nivel notable indica que pueden producirse aludes de tamaño medio e incluso grande, especialmente en laderas empinadas. En los Picos de Europa confluyen varios factores clave:

  • Fuertes acumulaciones de nieve,
  • Pendientes pronunciadas,
  • Cambios bruscos de temperatura,
  • y efecto del viento, que transporta nieve y la deposita de forma inestable en determinadas orientaciones.

Estas condiciones hacen que el manto nivoso sea menos estable y que el riesgo aumente incluso sin intervención humana.

Situación en Alto Campoo

En Alto Campoo y las sierras del Cordel y Peñalabra el riesgo es limitado, lo que significa que el manto de nieve es en general estable, aunque pueden producirse aludes pequeños en zonas concretas, sobre todo en pendientes muy inclinadas o tras el paso de esquiadores, montañeros o senderistas.

El tiempo en Zamora durante las próximas jornadas.

El tiempo en Zamora durante las próximas jornadas. / Aemet

Recomendaciones

Las autoridades aconsejan evitar zonas de fuerte pendiente, informarse antes de realizar actividades en montaña y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de los boletines nivológicos. El riesgo puede cambiar rápidamente en función del viento, las nuevas nevadas o la subida de temperaturas.

La nieve forma parte del atractivo natural de estas sierras, pero también exige respeto y prudencia para disfrutarla con seguridad.

TEMAS

