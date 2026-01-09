Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigados robos Tierra del VinoRefuerzo económico para el Campus ViriatoFaúndez sobre el Zamora CFCondena joven de Carbajales
instagramlinkedin

Una mujer, detenida por mendigar con su bebé, que presentaba intoxicación por cocaína

Tras la intervención policial, el bebé fue puesto a disposición de un centro de menores

Agente de la Policía Nacional.

Agente de la Policía Nacional. / Policía Nacional / Loz

Efe

Palencia

La Policía Nacional ha detenido en Palencia capital a una mujer de 35 años por presuntamente utilizar a su bebé de 16 meses para ejercer la mendicidad, después de que el menor fuera hallado en una situación de abandono y se le detectara posteriormente una intoxicación por cocaína.

Según ha informado este viernes la Comisaría Provincial, a mediados del pasado diciembre, agentes de la Policía Local identificaron de madrugada a una mujer en un hotel de Palencia que estaba pidiendo dinero a los clientes con el argumento de necesitar un taxi para desplazarse a un pueblo de la provincia y comprar medicamentos, utilizando como reclamo al bebé.

A pesar de haber recaudado una cantidad de dinero, la mujer permanecía alojada en el establecimiento junto a un hombre, lo que llevó a los agentes a intervenir ante la situación de posible desprotección del menor.

De forma preventiva, el niño fue puesto a disposición de un centro de menores y los hechos se comunicaron a la Policía Nacional.

Posteriormente, tras las investigaciones realizadas por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Comisaría de Policía Nacional se conoció que tras ser sometido a una revisión médica para determinar su estado de salud, el menor presentaba intoxicación por cocaína, presuntamente accidental, mientras estaba al cuidado de su madre, consumidora habitual de sustancias estupefacientes y con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Concluidas las diligencias policiales, que incluyeron la toma de declaración a testigos y la incorporación de informes médicos y sociales, la mujer fue detenida en la mañana de ayer como presunta autora de un delito contra los derechos y deberes familiares.

Tras prestar declaración en presencia de su abogado, ha sido puesta a disposición judicial este viernes y ha quedado en libertad con cargos.

Noticias relacionadas y más

El menor continúa bajo la protección de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
  2. Castilla y León, ese incomparable territorio con 30 de los 122 'Pueblos Más Bonitos de España'
  3. Castilla y León entra de lleno en la borrasca 'Francis': tres días, como mínimo, con avisos amarillos de Aemet
  4. San Juan del Rebollar: el encanto intacto de la Zamora más rural
  5. El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
  6. Castilla y León vuelve a atraer la suerte y se lleva unos siete millones del primer y tercer premio de la Lotería de El Niño
  7. Cambio de tendencia en las previsiones de Aemet: la niebla deja paso a la posibilidad de grandes nevadas en Castilla y León
  8. Aemet confirma la llegada de 'Francis' a Castilla y León: múltiples avisos por nieve a partir de este sábado

La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un "fatídico accidente"

Una mujer, detenida por mendigar con su bebé, que presentaba intoxicación por cocaína

Una mujer, detenida por mendigar con su bebé, que presentaba intoxicación por cocaína

Peligro de aludes en Castilla y León este fin de semana

CaixaBank reparte en Castilla y León más de 800 regalos

CaixaBank reparte en Castilla y León más de 800 regalos

Dos jóvenes mueren en el interior de un turismo en un garaje en Soria

Dos jóvenes mueren en el interior de un turismo en un garaje en Soria

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León dará cuenta de los incendios el miércoles 14 en las Cortes

El presidente de Castilla y León anuncia "recursos legales" contra el acuerdo entre Sánchez yJunqueras

El presidente de Castilla y León anuncia "recursos legales" contra el acuerdo entre Sánchez yJunqueras

La concentración motera de Pingüinos ya suma 11.000 participantes

La concentración motera de Pingüinos ya suma 11.000 participantes
Tracking Pixel Contents