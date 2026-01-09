La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un "fatídico accidente"
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado que el fallecimiento se debió a la inhalación de monóxido de carbono
Efe
La muerte de un hombre joven de 25 años y una mujer de 22 este jueves en Soria se debió a "un fatídico accidente" según el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Sen ha explicado este viernes que de acuerdo con las primeros indicios recabados todo indica que los jóvenes inhalaron monóxido de carbono en una planta de garaje con el coche arrancado y sin ventilación adecuada.
El delegado ha incidido en que no hay novedades en la investigación y ha explicado que se están haciendo las autopsias a los dos cuerpos, que permitirán dar una información más detallada, aunque los indicios llevan a que fue un accidente.
Una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 16:20 horas de ayer alertó del hallazgo de estas dos personas, inconscientes, dentro de un coche en su garaje de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria, cerca del río Duero.
Fue la madre de uno de los jóvenes, que reside en una vivienda ubicada en la parte superior del edificio en el que tienen esta cochera alquilada, la que bajó al espacio, encontró a ambos y alertó de la situación.
