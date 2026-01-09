Mañueco: "La propuesta es el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó que la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica planteada ayer por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "solo tiene un nombre: el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León".

Durante la firma de un protocolo para la ampliación del Polígono Industrial Alto de San Juan, de Medina de Rioseco (Valladolid), el jefe del Ejecutivo señaló que para "seguir creciendo", la comunidad "necesita una financiación justa", algo que, consideró, no se da con este modelo presentado por el Gobierno.

"Castilla y León no entra en los planes de futuro de Sánchez. Para que lo entiendan, tenemos el 20 por ciento de la superficie del país y el cinco por ciento de la población, pero vamos a recibir apenas el uno por ciento de los nuevos fondos", reprochó Fernández Mañueco.

A su juicio, el "debate no puede ser nunca si unos reciben más que otros, sino que la financiación tiene que servir para que los servicios públicos permitan dar la misma calidad a todas las personas, vivan donde vivan", momento en el que enumeró que en materia sanitaria, Castilla y León es la segunda comunidad mejor valorada; los primeros en educación, al igual que en dependencia y atención a los mayores.

"Esta propuesta ni es justa, ni atiende al territorio; ni lo que es más preocupante: no atiende a quienes viven en ese territorio, sino solo a intereses partidistas", concluyó el presidente de la Junta.