Castilla y León califica de "inaceptable" la cuantía de la nueva financiación para la comunidad

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, calificó de "inaceptable" que Castilla y León vaya a recibir 271 millones de euros más con la nueva propuesta de financiación autonómica.

Tras la rueda de prensa celebrada ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que dio a conocer detalles del nuevo modelo de financiación autonómica, Carriedo aseguró que de los 21.000 millones de euros que hay a mayores en el sistema, a Castilla y León "sólo le va a tocar el 1,3 por ciento del total, cuando se trata de una autonomía que representa el 20 por ciento de la superficie de España", lamentó.

606 euros para un catalán y 104 para un castellanoleonés

En relación a los términos de recursos para cada habitante, el consejero apuntó que el Gobierno ha decidido que cada persona de Cataluña va a recibir 606 euros, cifra que baja hasta los 104 euros por cada ciudadano de Castilla y León, lo que supone "seis veces menos" y refleja "claramente la diferencia", dijo.

"Hay una diferencia enorme entre los 4.700 millones de euros con los que se compra el apoyo de los partidos separatistas y los 271 millones de euros que se dan a Castilla y León. Son 17 veces más lo que se da a los separatistas, cuando Cataluña solo tiene tres veces la población de la comunidad, pero nosotros tenemos tres veces más de superficie que ellos", aclaró Fernández Carriedo.

Modelo" al gusto de los separatistas"

Es por ello que el portavoz del Ejecutivo autonómico dejó claro que se camina hacia un modelo "al gusto de los partidos separatistas", quien recalcó que "nada bueno que defiendan los separatistas puede ser bueno para el conjunto de España ni para Castilla León", subrayó.

Fernández Carriedo comentó que acudirán el próximo miércoles a la conferencia sectorial con el "ánimo de que retire el modelo de Oriol Junqueras" y se empiece a negociar "desde cero en condiciones de igualdad". "Había que elegir entre el modelo de los separatistas o la igualdad, pero Pedro Sánchez ha optado por los separatistas".

"Ayer nos hubiera gustado estar en esa reunión entre Pedro Sánchez y Junqueras, pero no se nos invitó. Nos hubiera gustado que antes de hacer ese anuncio se nos hubiera convocado, pero es Junqueras quien anuncia el resultado del modelo y luego la ministra lo cuenta con más detalle", lamentó. Carlos Fernández Carriedo criticó, al mismo tiempo, la reunión con Oriol Junqueras, al ser una persona que "ni siquiera es comunidad autónoma, ni es presidente de una comunidad autónoma".

En relación al Fondo para el Cambio Climático, el portavoz del Ejecutivo autonómico aseguró que sus criterios de reparto son "muy perjudiciales" para Castilla y León, ya que "no atienden para nada un elemento básico en el cambio climático que es la superficie forestal", aseveró.