La Audiencia de León condena a la "reina de la burundanga" a 17 años y medio de prisión
La sentencia considera probado que envenenó a varias personas con escopolamina
Ical
La Audiencia Provincial de León condena a la conocida como “reina de la burundanga” a 17 años y medio de prisión al considerar probado que envenenó a numerosas personas de su entorno con escopolamina entre los años 2018 y 2019.
Según la sentencia, N.T.G administró escopolamina en bebidas a varios familiares y amigos quienes sufrieron intoxicaciones que necesitaron atención médica, en algunos casos con ingreso en unidades de cuidados intensivos.
Además en dos ocasiones la acusada se llevó dinero en efectivo y realizó transferencias bancarias en su propio beneficio, aprovechando el estado de confusión de las víctimas. También, considera probado que la condenada engañó a su familia simulando una enfermedad grave, motivo por el les pidió, de forma reiterada, dinero para tratamientos médicos que se gastó en juegos online.
Por otro lado, se le absuelve de los delitos de homicidio en grado de tentativa y falsedad documental, pero la condena por seis delitos de lesiones agravadas, robo con violencia y estafa.
