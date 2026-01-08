El presidente de Castilla y León anuncia "recursos legales" contra el acuerdo entre Sánchez yJunqueras

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que el Gobierno autonómico pondrá en marcha "todos los recursos legales" a su alcance si se consuma el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña.

Tras la firma de un protocolo de colaboración con el Grupo Avintia, Fernández Mañueco ha rechazado "de plano" los "privilegios que rompan la igualdad entre personas y territorios".

Tras la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC y ese acuerdo de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para esa comunidad, según ha informado el político catalán, Mañueco ha sostenido que "el dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas".

Tribunal Constitucional

Y ha incidido en que de materializarse el acuerdo alcanzado entre ambas partes se trataría de "una cesión que perjudicaría a Castilla y León" y que en su opinión "rompería la caja común de nuestro país".

"Si esto se consuma", añadió, "defenderemos desde el Gobierno de Castilla y León a nuestra tierra y también a España, con todos los recursos legales a nuestro alcance, incluso, si es necesario, ir al Tribunal Constitucional".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, también se pronunciaba en este sentido el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aunque ha matizado que para proceder a esa vía de recurso habría que esperar a que esos acuerdos se plasmen en un hecho administrativo del Gobierno, más allá de las manifestaciones de ambas partes.

Carriedo ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que hace con este tipo de acuerdos es una "compra de apoyos" para seguir en el Ejecutivo con recursos "de todos los españoles" y con un "grave perjuicio a los intereses de Castilla y León".

Reacción desde el PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, valoró la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras sobre financiación autonómica y explicó que la obligación de todo gobernante es "intentar buscar acuerdos y consensos, sobre todo cuando se está en minoría".

"El Gobierno nacional está cumpliendo con su obligación de intentar buscar acuerdos con todas las partes políticas", dijo, a la vez que lamentó que la respuesta del PP ya se conoce. "En Madrid hay quien se ha retirado de la actuación de forma permanente, negando el pan y la sal a un Gobierno que está haciendo frente a no pocos retos en el contexto internacional". afirmó.