Dos fallecidos en el interior de un turismo en un garaje en Soria

Un varón y una mujer fallecieron hoy tras ser encontrados inconscientes en el interior de un turismo que se encontraba situado en un garaje particular de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria. Sobre las 16.20 horas, una llamada alertó de lo sucedido al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Tanto los sanitarios como los agentes de la Policía realizaron maniobras de reanimación de ambas personas, si bien resultaron finalmente fallecidas.

En este momento, la Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso.