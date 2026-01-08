Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos fallecidos en el interior de un turismo en un garaje en Soria

La Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso

Agente de la Policía Nacional. / LOZ

Ical

Soria

Un varón y una mujer fallecieron hoy tras ser encontrados inconscientes en el interior de un turismo que se encontraba situado en un garaje particular de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria. Sobre las 16.20 horas, una llamada alertó de lo sucedido al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Tanto los sanitarios como los agentes de la Policía realizaron maniobras de reanimación de ambas personas, si bien resultaron finalmente fallecidas.

En este momento, la Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso.

Dos fallecidos en el interior de un turismo en un garaje en Soria

La concentración motera de Pingüinos ya suma 11.000 participantes

Aemet avisa de un nuevo peligro en Castilla y León para este jueves: el fuerte viento

Al menos 12 heridos y 22 vehículos implicados en una colisión en la A-1 en Honrubia de la Cuesta (Segovia)

El "abuelo" de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
