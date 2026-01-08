El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León dará cuenta de los incendios el miércoles 14 en las Cortes

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz, comparecerán el próximo miércoles y jueves, 14 y 15 de enero, en las Cortes para informar sobre la lucha contra incendios forestales este verano. Lo harán a petición de los grupos Socialista y Vox, si bien el PP informó de que también lo había solicitado.

Las Cortes han convocado ya dos sesiones extraordinarias de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para que se sustancien en la sala Cortes de León estas dos comparecencias pendientes, que precisamente motivaron la habilitación de la primera quincena de enero, antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones autonómicas para el mes de marzo. Por un lado, Suárez-Quiñones se enfrentará el miércoles, 14 de enero, a partir de las 17.00 horas, a dos solicitudes de comparecencia, la de Vox para que informe sobre la gestión de la campaña de incendios 2025, algo que pidió en septiembre, tras lo sucedido este verano, y la de los socialistas, en la que se interesan por el análisis, resultados y conclusiones del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León el pasado año. Precisamente, el Grupo Popular, al que pertenece Suárez-Quiñones y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la berciana Beatriz Coelho, informó este jueves que había solicitado formalmente a la Presidencia de las Cortes la convocatoria de la comparecencia del consejero y que tendría lugar el próximo 14 de enero con el objetivo de realizar un balance "completo y riguroso" de la campaña de incendios.

Cabe recordar que cada año el consejero de Medio Ambiente suele solicitar a petición propia una comparecencia ante la comisión de su área en las Cortes para hacer un balance de la campaña de riesgo alto, una vez finaliza.