La concentración motera de Pingüinos ya suma 11.000 participantes

La concentración de Pingüinos ya suma 11.000 participantes, que no inscritos, lo que supone un número ligeramente superior al año pasado. Es por ello que el Club Turismoto, organizadora de la concentración motera invernal Pingüinos, prevé que se supere el número alcanzado en 2025, aunque todo dependerá de la climatología en los próximos días. La edición anterior cerró con 41.120 inscritos, cifra que no logró superar el récord alcanzado hasta la fecha, que se registró en 2023, con 43.316. “Las expectativas son buenas pero no queremos que venga la lluvia”, sentenció el tesorero y portavoz de Turismoto, José Manuel Navas.

Con motivo de la visita técnica del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la sede de la concentración motorista en el Pingüinos Arena, Navas subrayó que todo está listo en la “ciudad” instalada en la antigua Hípica Militar para acoger a las miles de personas que en los próximos días acamparán o disfrutarán del amplio programa de actividades. “Aquí tenemos de todo, gracias a la colaboración de las instituciones, sobre todo el Ayuntamiento de la capital”, precisó.

Actuaciones musicales

El portavoz de Turismoto citó algunas de las actuaciones musicales en la Plaza Pingüinos como la Orquesta Mondragón, Rock and Roll Cirkus, Tam Tam Go y Los del Lío, entre otros, para llegar a “todos los gustos”, desde los más jóvenes a la gente con más edad . También se refirió a la “importante” oferta hotelera, con negocios que se han caído a última hora y han tenido que ser sustituidor por otros. Además, se refirió a la exhibición freestyle motocross, gratuita para toda la ciudadanía, con la presencia de tres figuras como Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas en el Paseo de Recoletos de Valladolid.

En cuanto a la leña que se repartirá en el recinto durante la concentración, rondará las 700 toneladas. Tal y como recordó la organización, la leña es gratuita para todos los inscritos que decidan acampar en el pinar. Por lo tanto, no se permitirá que nadie introduzca troncos o ramas del exterior y está prohibido “totalmente” cortar o podar árboles y buscar leña por el pinar.

José Manuel Navas apuntó, ante las críticas de algunos de los primeros acampados, que el reparto de la leña se iniciará a partir del mediodía de hoy, ya que las instalaciones han estado cerradas hasta ahora, para que se pudieran instalar los negocios de hostelería y comercio. Además, dejó claro que la autorización de la Junta de Castilla y León para llevar a cabo las hogueras será desde las 17 horas del jueves.