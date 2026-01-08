Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana y Xoel López, protagonistas del Palencia Sonora 2026

Palencia Sonora arranca el año con avances en los primeros nombres que darán forma a un nuevo cartel, el de una vigésima tercera edición, que volverá a situar a la ciudad palentina en el epicentro musical de la temporada estival. Entre los días 11 y 14 de junio, el Festival propone disfrutar en una cita en la que nombres imprescindibles del panorama nacional se mezclarán con propuestas emergentes y una cuidada selección de DJs que, una vez más, ampliará la experiencia más allá de los conciertos.

Carolina Durante volverá al Palencia Sonora tras el salto definitivo con el lanzamiento de "Elige tu propia aventura", un álbum que consolidó su discurso generacional y afilado aún más su sonido. Guitarras agudas, letras que son gritos y un imaginario reconocible han convertido al cuarteto madrileño en una referencia imprescindible del indie rock español contemporáneo, con actuaciones que funcionan como auténticos desahogos colectivos.

Grupo de gran proyección

El festival recibirá además a la banda vallisoletana Siloé, uno de los grupos con mayor proyección de los últimos años dentro del pop-rock alternativo nacional. Tras una trayectoria ascendente marcada por discos que han ampliado su público y por una intensa actividad en festivales, Siloé llegará al Palencia Sonora en uno de los momentos más sólidos de su carrera, con un directo pensado para la comunión colectiva.

Espectáculo del disparate

El punto más irreverente y festivo lo pondrá Ojete Calor, dúo fundamental para entender el fenómeno del "subnopop" en España. Con su particular mezcla de humor absurdo, ironía y provocación consciente, sus conciertos se han convertido en auténticos espectáculos donde el disparate y la celebración van de la mano.

Otras de las bandas que protagoniza el cartel de esta edición es Sanguijuelas del Guadiana, una de las grandes revelaciones del panorama musical español del último año. Con su primer disco, "Revolá", los tres integrantes de este grupo nacido en la Siberia Extremeña apuestan por una mezcla de tradición y vanguardia, raíces rurales e influencias internacionales.

Emotividad

En una línea distinta, Xoel López ofrecerá uno de los conciertos más emotivos del cartel de este año. Con una carrera marcada por la evolución constante y la búsqueda sonora, el músico gallego presentará al público palentino un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria, combinando la introspección de sus composiciones con momentos de celebración compartida que conectan de forma directa con el público.

Por su parte, Sexy Zebras aportará su habitual descarga de adrenalina con un directo arrollador en el que confluirán rock, punk y actitud sin concesiones, reafirmando su condición de banda de escenario. A ellos se suma una de las colaboraciones más singulares en el cartel del Palencia Sonora, la que firman Los Estanques y El Canijo de Jerez, un proyecto que une la psicodelia setentera, el groove y el espíritu andaluz.

La nueva ola de pop y rock nacional estará ampliamente representada con nombres como Veintiuno, Marlena, Depresión Sonora o La Paloma. Proyectos que dialogan con las inquietudes de las nuevas generaciones y que reflejan la vitalidad del panorama actual, desde el pop emocional y melódico hasta el post-punk de pulsión urbana. La presencia internacional llegará, por otro lado, de la mano de Throes + The Shine, un trío angoleño-portugués que propone una explosiva mezcla de rock, electrónica y ritmos africanos.

Talento emergente

El festival mantiene, un año más, su apuesta por el talento emergente y las escenas alternativas con formaciones como Repion, Hoonine o Rosalinda Galán, artistas que aportarán frescura, riesgo y nuevas narrativas sonoras al conjunto del cartel. Propuestas como El Nido, Calequi y Las Panteras o Las Petunias refuerzan, además, el compromiso del Palencia Sonora con proyectos que beben del folk, la tradición popular y la experimentación, reinterpretados desde una sensibilidad contemporánea.

La programación de este vigésimo tercer Palencia Sonora se completa con una cuidada selección de artistas que amplían el mapa sonoro del festival: Joe Crepúsculo, figura clave del pop electrónico más lúdico y hedonista; así como SobreZero, Juventude, Éxtasis, Fontán y Oslo Ovnies, que confirman la voluntad del festival de dar espacio a proyectos diversos y en pleno crecimiento.

La fiesta continuará de la mano de los DJs Yung Prado, Say Yes DJ, Yahaira, Brian de Calma y Popi & Sito DJs, encargados de mantener la pista en movimiento con sesiones pensadas para el baile, el disfrute colectivo y el cierre perfecto de cada jornada.

Entradas por días

El próximo miércoles, 14 de enero, la organización del festival dará a conocer su cartel por días y, dos días más tarde, el 16, se pondrán a la venta las entradas diarias a un precio de 60 euros, ya que los abonos están agotados.

Palencia Sonora cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial. El festival cuenta, además, con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Volvo Cars Palausa, y la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que genera encuentros en torno al directo, así como con la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y Zenit Ingeniería.