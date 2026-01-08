CaixaBank reparte en Castilla y León más de 800 regalos

CaixaBank repartió más de 800 regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad y personas mayores en Castilla y León a través del programa solidario "El Árbol de los Sueños". En esta octava edición, la iniciativa ha ampliado su alcance social al incorporar como beneficiarias, por primera vez en la comunidad, a personas mayores que viven en residencias.

En Castilla y León, esta acción se materializó en la participación de la residencia de San Miguel de los Santos en Osorno (Palencia) donde, por primera vez, se recogieron cartas escritas por personas mayores, que han podido expresar sus deseos y recibir los regalos solicitados.

En este contexto, el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, participó en la entrega de los regalos en la residencia de Osorno. En el acto acudieron también 15 voluntarios de CaixaBank y directivos de la entidad financiera, que se han implicado activamente en esta acción solidaria.

Además de las personas mayores, cerca de 800 niños de Castilla y León han recibido los regalos que habían solicitado en sus cartas, canalizadas a través de entidades sociales. El programa puso el foco este año en la atención personalizada y en el valor que supone dedicar tiempo y cuidado a cada beneficiario. "El Árbol de los Sueños" llegó a Castilla y León gracias a la implicación de más de un centenar de oficinas de CaixaBank, en colaboración con Cruz Roja Castilla y León y un total de ocho empresas colaboradoras.

"El Árbol de los Sueños" es una iniciativa organizada por CaixaBank que, en esta edición, contó con la colaboración de un total de 403 entidades sociales, incluyendo sus delegaciones, vinculadas a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil en todas las comunidades y a la atención a personas mayores.