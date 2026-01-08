Aemet avisa de un nuevo peligro en Castilla y León para este jueves: el fuerte viento

Hace unos días, la principal amenaza meteorológica para los habitantes de Castilla y León no era otra que la llegada de 'Francis' con sus copiosas nevadas. Una pantalla en el juego del nuevo año que ya ha pasado a mejor vida, dando paso a una estampa mucho más tranquila y habitual durante los últimos inviernos. Pese a ello, la página de avisos de Aemet sigue con mucha actividad tanto en la Comunidad como en otros territorios limítrofes debido a múltiples factores. En este escenario, la jornada del jueves estará marcada por la niebla a primeras horas y por las fuertes rachas de viento según pase el día.

Previsión de temperaturas para el 8 y 9 de enero / Aemet

Los avisos amarillos de la madrugada, referentes a la escasa visibilidad de apenas 100 metros debido a la niebla, han afectado a las demarcaciones conocidas como 'Meseta' en Palencia, Valladolid y Zamora. Aun así, se espera que estas advertencias decaigan con la llegada del mediodía, aunque la situación a primera hora de la mañana es mejor que en las horas previas. Durante un breve espacio temporal, estas alertas de Aemet compartirán tablón de anuncios con tres nuevas inquilinas que llegan a Castilla y León por los fuertes vientos previstos hasta las 20:00 horas. Se trata de vendavales que llevarán rachas de hasta 80 kilómetros por hora a dos zonas de Burgos ('Ibérica' y 'Norte') y otra de Soria ('Ibérica').

Después de unas jornadas muy frías, tanto por la noche como por el día, Castilla y León recupera poco a poco sus temperaturas habituales en estas fechas. De cara a este jueves, se esperan máximas que oscilen entre los 7º C de Burgos o Soria y los dobles dígitos que se traducirán en 10º C en Ávila, Salamanca y Zamora. Una tendencia general de mejoría que se repetirá durante la madrugada del jueves al viernes, con mínimas de 1º C en Burgos, Palencia o Soria. Con chubascos puntuales por todo el territorio castellano-leonés en los próximos días, se espera que los termómetros repitan su pico máximo de 10º C también en la jornada del viernes.

Mejora en las carreteras

Como decimos, lo peor de la borrasca 'Francis' ha quedado atrás y el balance en las principales carreteras de Castilla y León ha sido positivo en cuanto a cortes u otro tipo de complicaciones. Prueba de ello es que solamente sigue cerrada una carretera, la DSA-191 (de Candelario a El Travieso), cuya situación se mantiene sin grandes cambios durante las últimas semanas. Asimismo, la presencia de nieve o hielo mantiene la circulación con restricciones en otras carreteras de titularidad autonómica o provincial como la AV-501 (La Lancha), la AV-932 (Peña Negra), la BU-571 (La Sía), la BU-574 (La Matanela), la SA-203 (Peña de Francia) y la DSA-180 (La Covatilla).