¿Podría estar el Santo Grial en este pueblo de Burgos?

Una pequeña ermita que puede esconder un gran tesoro

¿Está el Santo Grial en este pueblo de Burgos?

¿Está el Santo Grial en este pueblo de Burgos? / Pixabay

Vanessa Remesal

Castilla y León es una tierra llena de contrastes y de historias ocultas, donde cada paisaje, castillo y pueblo guarda un secreto por descubrir.

Más allá de sus monumentos más conocidos y de sus grandes capitales históricas, la comunidad esconde leyendas, donde enclaves poco transitados y tradiciones han sobrevivido al paso del tiempo.

Burgos y la posible huella del Santo Grial

El Santo Grial es uno de los objetos más enigmáticos de la religión cristiana por ser identificado como el cáliz utilizado por Jesucristo en la Última Cena. Su paradero ha estado rodeado de relatos medievales, teorías y mitos a lo largo de la historia.

La pequeña ermita de San Pantaleón de Losa, con más de 800 años y enclavada en un paraje abrupto casi inaccesible del norte de la provincia de Burgos, ha sido durante siglos objeto de asombro y especulación.

Más allá de su valor arquitectónico y paisajístico, este singular templo románico está envuelto en una antigua leyenda que lo vincula con el objeto más buscado de la historia: el Santo Grial.

Toda la zona está ligada a los Templarios, una orden militar y religiosa medieval, famosa por su riqueza, misterio y sus vínculos con leyendas como la del Santo Grial.

Estos datos han alimentado la leyenda de la posibilidad que este cáliz se encuentre dentro de la ermita, por su localización, que no parece escogida al azar y la cercanía a la localidad de Criales, cuyo nombre se cree que puede tener su origen en la palabra "grial".

No solo la leyenda que rodea a esta ermita, sino todo el patrimonio cultural y natural cargado de misterio, convierte a Castilla y León en un destino ideal para quienes buscan un turismo diferente y que es capaz de sorprender incluso a quienes creen conocerla bien.

TEMAS

