Retiradas las acusaciones contra dos directivos de Iberdrola y un empresario en el juicio de la trama eólica

El Fiscal Anticorrupción retiraba en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso de la denominada "trama eólica", sus acusaciones contra Rafael Icaza de la Sota, director de control de Iberdrola Renovables, y contra Pedro Barriuso, director general de Iberdrola Renovables entre marzo de 2002 y junio de 2006, así como contra el empresario César Hernández Chico. La propuesta del Fiscal también fue secundada por el resto de las acusaciones, incluida la popular, ejercida por Ecologistas en Acción, que solo presentaba cargos contra los directivos de Iberdrola, por lo que el presidente del tribunal se dirigió a los abogados de los tres acusados para comunicarles que su presencia en este proceso había terminado.

Para Icaza de la Sota y Pedro Barriuso el Ministerio Fiscal solicitaba seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho y una multa de 100 millones de euros. Por su parte, Hernández Chico se enfrentaba a penas de siete años de prisión. Seis años por un delito de continuado de cohecho y uno por tráfico continuado de influencias, así como a multas que superaban el millón de euros.

Por su parte, desde la Abogacía del Estado se retiró la acusación por delito contra la Hacienda Pública contra Rafael Delgado relativa a la declaración de la renta del ejercicio 2011, pero mantuvo las correspondientes a 2012 y 2013.

El juicio, que arrancó el pasado mes de septiembre, entra en su recta final y está previsto que quede visto para sentencia el próximo 21 de enero.