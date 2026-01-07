La nieve y el hielo impide la circulación a camiones en puntos de la red de Ávila, Segovia, Salamanca, León y Burgos

La nieve obliga a usar cadenas o neumáticos de invierno e impide circular a camiones y articulados en varias carreteras de Castilla y León de Ávila, Salamanca, León y Burgos. En concreto, en la N-403 en el Barraco, en Ávila; en la N-110 entre Villacastín y Brieva (Segovia); en la N-110 en Villatoro (Ávila); en la DSA-180 entre La Hoya y Navalcarros (Salamanca); en la AS-228 en el Puerto de Villasecino hacia Puerto Ventana (León); en la BU-571 en Río de la Sía; y en la BU-574 en Ahedo de las Pueblas, ambas en Burgos.

Además, también hay condiciones difíciles de circulación en la SA-100 desde Tejera de Riofrío hasta La Hoya.La DGT recomienda circular con precaución por la nieve y el hielo en la calzada en la A-1 en Castillejo de Mesleón (Segovia), en la A-6 en San Vicente del Palacio (Valladolid); en la A-62 en Villagonzalo de Pedernales (Burgos); A-231 en Villaherreros (Palencia); en la A-6 en Valdeviejas (León); en la A-52 en Rionegro del Puente (Zamora); y en la AP-66 en Caldas de Luna (León).

A esto se suman otras vías como la N-630 en Arbas del Puerto (León); en la CL-626 en La Espina (León); en CL-615 en Renedo de la Vega (Palencia); en la CL-627 en Rabanal de los Caballeros y en la AV-901 en Villanueva de Ávila (Ávila).

Finalmente, como en los últimos días, está cerrada en la provincia de Salamanca la DSA-191, en Candelario (Salamanca), a partir del kilómetro ocho. Hasta ese punto son necesarias las cadenas, como en la SA-203, para ascender hasta la Peña de Francia.