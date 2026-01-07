Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta desmiente un supuesto caso de furtivismo de lobo en la montaña palentina

Los informes veterinarios apuntan a otro cánido como responsable de la muerte del animal y descartan el disparo o actividad furtiva

Ejemplar de lobo ibérico.

Ejemplar de lobo ibérico. / Carlos Castro - Europa Press

Ical

Palencia

La Junta de Castilla y León desmintió hoy un supuesto caso de furtivismo de lobo en la montaña palentina difundido por la asociación ASCEL. Al respecto, explicó que la muerte del animal se debe a una pelea con otro cánido, probablemente otro lobo, a la vista de las lesiones que se observaron en los restos encontrados, según señalan los informes veterinarios recopilados por el Ejecutivo autonómico.

En ese sentido, el Gobierno autonómico explicó que los agentes medioambientales recogieron el animal el pasado 6 de diciembre y fue trasladado al día siguiente a Burgos. Los resultados de la necropsia realizada el día 9 de ese mes determinaron que era un lobo ibérico de algo más de seis meses y 26 kilos de peso.

Lesiones

Asimismo, las lesiones más importantes encontradas fueron unos pequeños orificios en la piel del cuello de aproximadamente un centímetro de diámetro, que corresponden en el subcutáneo con desgarros longitudinales profundos y congestión y hemorragia muy marcados. Además, se observó un hematoma muy intenso en la glotis y otros severos en la musculatura temporal izquierda y en la parte rostral del maxilar derecho.

Según el informe estas lesiones son “compatibles con peleas con otro cánido". "La causa de la muerte es la lesión por mordisco en la zona de la glotis y las lesiones del cuello y la cabeza. El resto de las heridas encontradas han sido causadas por mordiscos de contención y son características de ataques de cánidos”, según aclara la Junta.

Finalmente, señaló que también se tomaron hisopos de saliva en la zona de las mordeduras para confirmar que fueron producidas por otro ejemplar de lobo ibérico, que para la Junta es lo más probable por el tipo de lesiones encontradas. No obstante, de momento se están esperando los resultados de esta prueba.

TEMAS

