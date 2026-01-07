Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y León necesita la donación urgente de sangre debido a la escasez de varios grupos

Esta situación afecta especialmente al "0-", lo que requiere donaciones "lo antes posible"

Ical

Valladolid

El Centro de Hemoterapia de Castilla y León llama a la donación urgente de sangre debido a la escasez de varios grupos tras las fiestas de Navidad. Además, indicó que el mal tiempo complica el acceso a algunos lugares, ya que aseguró que contar con reservas suficientes es “crucial”.

Asimismo, según el llamamiento hecho por el Centro de Hemoterapia en la red social X (antes Twitter), la escasez afecta a todos los grupos sanguíneos excepto el "A-", por lo que recomienda donar de manera habitual.

Al contrario, los grupos "A+", "B+", ‘B-", "0+", "AB+" y "AB-" requieren de donaciones durante los próximos días, mientras que el "0-" exige que se produzcan “lo antes posible”.

TEMAS

