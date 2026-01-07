Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet cambia el foco de sus avisos en Castilla y León: la nieve se marcha, pero regresan las nieblas

Palencia, Valladolid y Zamora serán las provincias más afectadas por uno de los fenómenos habituales del invierno

Camiones circulan por una carretera con niebla de Castilla y León

Camiones circulan por una carretera con niebla de Castilla y León / Vicente - Ical

Eriz Fraile

La borrasca 'Francis, al menos en lo que a su paso por Castilla y León se refiere, ya es historia. Después de dejar un buen reguero de nevadas por toda la geografía autonómica, Aemet desactivará durante la tarde de este miércoles los últimos avisos amarillos que quedan pendientes en la Comunidad. Sin embargo, esto no se traducirá de manera automática en un periodo de calma, puesto que a partir de la medianoche regresa uno de los invitados habituales de cada invierno: la niebla. Un fenómeno adverso que complicará la circulación a más de un castellano-leonés y que regresa tras varios días 'desaparecido'.

Previsión de temperaturas para el 7 y 8 de enero

Previsión de temperaturas para el 7 y 8 de enero / Aemet

Según indica la página de advertencias de la Aemet, los últimos avisos amarillos por nieve se marcharán de la 'Codillera Cantábrica de León' alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, después de haber sido protagonistas en la práctica totalidad de las provincias. Será entonces cuando lleguen unas doce horas de relativa calma para los castellano-leoneses, hasta que el color amarillo vuelva a repartirse por diferentes lugares de Castilla y León a partir de la medianoche. En esta ocasión, la culpable de estas alertas será la niebla, que afectará a las zonas conocidas como 'Meseta' en León, Valladolid y Zamora.

Unas horas después, con las primeras luces diurnas del jueves, la comarca meteorológica del 'Norte de Burgos' se verá afectada por rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora, que activarán un aviso amarillo por esa problemática. A lo largo de este miércoles, las temperaturas irán poco a poco en aumento, hasta llegar a los 9º C en Zamora. De cara a la próxima madrugada, será algo más llevadera que las vividas en las jornadas precedentes, con mínimas de hasta -2º C en Ávila, pero con valores positivos en la mayoría de capitales. Unos registros que seguirán en aumento hasta los dos dígitos durante el jueves.

Leve mejoría en las carreteras

Al contrario de lo que ocurrió en otros episodios de nieve este invierno, 'Francis' apenas ha provocado cierres en las carreteras, con la excepción del tramo final de la DSA-191 entre Candelario y El Travieso. Sin embargo, la presencia de nieve y hielo en la calzada sigue afectando a algunas carreteras de la red secundaria: la CL-629 (Bocos), la AV-804 (Cardeñosa a Ávila), la AV-901 (Mijares), la AV-932 (Peña Negra), la BU-571 (Portillo de La Sía), la BU-674 (La Matanela), la SA-203 (Peña de Francia) y la DSA-180 (La Covatilla). De igual manera, son muchas las carreteras de titularidad provincial donde se debe extremar la precaución.

