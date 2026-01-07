Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al menos 12 heridos y 22 vehículos implicados en una colisión en la A-1 en Honrubia de la Cuesta (Segovia)

Los Bomberos de Segovia y Aranda de Duero (Burgos), Guardia Civil y recursos sanitarios, se movilizaron tras el accidente, en el que se vieron implicados tres camiones

El accidente múltiple ocurría en Segovia.

El accidente múltiple ocurría en Segovia. / LOZ

Ical

Segovia

Un total de 12 personas resultaron hoy heridas y 22 vehículos se vieron implicados, entre ellos tres camiones, en una colisión múltiple registrada hoy en el kilómetro 139 de la Autovía del Norte (A-1), en Honrubia de la Cuesta (Segovia), según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Además de alertar a la Guardia Civil, también se han movilizado los Bomberos de la Diputación de Segovia y de Aranda de Duero (Burgos), además de varios recursos sanitarios. En estos momentos los medios sanitarios están atendiendo a los heridos que han dejado las colisiones registradas a partir de las 18.30 horas.

