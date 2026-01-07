El 10 de febrero, fecha para el lanzamiento de las exreligiosas del Monasterio de Belorado

El Juzgado de Briviesca señaló el próximo 10 de febrero como fecha para el lanzamiento de las exreligiosas del Monasterio de Belorado (Burgos), según informaron hoy fuentes de la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

Dos resoluciones judiciales ordenan que se desaloje el recinto en el plazo de un mes sin que estas disposiciones puedan, en ningún caso, verse interrumpidas o alteradas. De esta forma, destacaron que hoy se ha dado a conocer el auto de ejecución provisional 109/2025, de 30 de diciembre de 2025 dictado por la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca.

Dicho auto, precisaron, acuerda “dictar orden general de ejecución provisional del título indicado a favor de la ejecutante, Clarisas Monasterio de Santa Clara, frente a (…) la parte ejecutada, para que por la misma se deje libre y expedita a disposición de la parte actora la finca, Monasterio de Santa Clara en Belorado, sita en Belorado, cuya posesión deberá entregar a la actora y que desaloje en el plazo de un mes, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente”. Contra este auto no cabe recurso alguno.

Asimismo, este Tribunal de Instancia dictó el pasado 5 de enero un decreto que ordena que “en el caso en que no se proceda a la entrega y desalojo de la finca anteriormente descrita se señala el lanzamiento el próximo día 10 de febrero de 2026 a las 9.30 horas”. Aunque este decreto sea recurrible en revisión, “la presentación del recurso no suspenderá los efectos de este decreto, por tanto, todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto”.