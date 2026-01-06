Tres heridos tras una colisión entre dos turismos en la N-403 a la altura de Mingorría (Ávila)

Tres personas resultaron heridas hoy como consecuencia de una colisión entre dos turismos registrada en el kilómetro 148 de la carretera N-403, en el término municipal de Mingorría (Ávila), en sentido Ávila.

Según informó el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el aviso se recibió a las 17.05 horas, alertando de un accidente en el que, al menos, una persona se encontraba herida y atrapada en el interior de uno de los vehículos. Desde la sala de operaciones se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar del suceso, el personal sanitario atendió finalmente a tres heridos. Un varón de 40 años fue evacuado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila, mientras que otro de 35 años y una mujer de 33 fueron trasladados al mismo centro hospitalario en ambulancia de soporte vital básico.