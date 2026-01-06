Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Segundo: donde Ávila se bebe y se cuenta, entre piedra y tapa

La oferta gastronómica de San Segundo, en Ávila, se ha ampliado con locales que ofrecen vermuts, vinos especiales y cócteles, sin romper con el estilo castellano

La ruta de bares de San Segundo: una parada obligatoria para conocer la gastronomía y vida cotidiana de Ávila.

La ruta de bares de San Segundo: una parada obligatoria para conocer la gastronomía y vida cotidiana de Ávila. / Civitatis

Marina García

A pocos metros de la Catedral del Salvador y protegida por la imponente silueta de la muralla, la calle San Segundo se ha consolidado desde hace décadas como el principal punto de encuentro para el ocio y el tapeo en el casco histórico de Ávila. Vecinos y visitantes coinciden en señalar esta estrecha vía como la más representativa cuando se habla de bares y ambiente en la ciudad.

Historia

La calle toma su nombre de San Segundo, considerado el primer obispo de Ávila y una figura muy arraigada en la tradición local. En su origen, San Segundo fue una zona de paso vinculada al comercio y a la actividad religiosa por su cercanía a la Catedral. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el perfil de la calle comenzó a cambiar con la apertura progresiva de tabernas y bares que terminarían por definir su carácter actual.

Hoy, San Segundo destaca por su alta concentración de locales en apenas unos metros, lo que facilita la clásica ruta de ir de bar en bar. Predominan los establecimientos pequeños, de barra, donde se sirven vinos de la tierra, cervezas y tapas tradicionales como patatas revolconas, torreznos, pinchos morunos o embutidos. Junto a los bares de toda la vida conviven también locales más recientes, que han incorporado propuestas de vermuts, vinos especiales o cócteles, ampliando la oferta sin romper con el estilo castellano.

El ambiente se intensifica especialmente a la hora del aperitivo y al caer la tarde, cuando la calle se llena de conversaciones y tránsito constante. Para muchos abulenses, San Segundo es un lugar habitual de quedadas y celebraciones informales; para quienes visitan la ciudad, una parada casi obligatoria para conocer su gastronomía y su vida cotidiana.

Más allá de su función hostelera, la calle San Segundo se ha convertido en un símbolo de la vida social de Ávila, un espacio donde historia, ocio y tradición se entrelazan en uno de los rincones más reconocibles del centro histórico.

Ruta de bares

La calle San Segundo, corazón del tapeo y la vida social en el centro de Ávila

La calle San Segundo, corazón del tapeo y la vida social en el centro de Ávila

La calle San Segundo, corazón del tapeo y la vida social en el centro de Ávila

TEMAS

San Segundo: donde Ávila se bebe y se cuenta, entre piedra y tapa

San Segundo: donde Ávila se bebe y se cuenta, entre piedra y tapa

