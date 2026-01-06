La nieve obliga a usar cadenas en Pajares (León) y complica la circulación por cinco autovías y autopistas del norte

La nieve obliga a usar cadenas o neumáticos de invierno e impide circular a camiones y articulados por la carretera N-630, en el puerto de Pajares, entre León y Asturias, así como por la N-625 en Riaño y la N-621 en Santa Olaja de la Varga. También afecta a la autopista que une la provincia leonesa y el Principado, la AP-66, y cuatro autovías, como la A-67 (Autovía de la Meseta) entre Palencia y Cantabria, según la información que facilita a esta hora la Dirección General de Tráfico (DGT).

A primera hora, la Guardia Civil de Tráfico se vio obligada a embolsar camiones en la A-67 en la provincia de Palencia, así como la N-630 en León, si bien posteriormente levantó esta restricción. Las mayores dificultades se registran ahora en León, con tres carreteras nacionales con nivel rojo, y precaución en la autopista de Asturias y la Autovía del Noroeste (A-6) entre León y Lugo, en el alto de Piedrafita.

Precaución

Asimismo, en la provincia de Palencia, la DGT pide extremar la precaución por la A-67 entre Cabria (Palencia) y Santa Cruz (Cantabria) en un tramo de 50 kilómetros, así como entre Villabermudo y Camesa de Valdivia. La misma situación se da en la N-627 en Fuente-Urbel o la CL-627 en Cervera de Pisuerga y la CL-626 en Cantoral de la Peña.

Igualmente, en Burgos se ha prohibido circular a los vehículos pesados por la LR-111 a la altura de Valgaón y entre Fresneda de la Sierra Tirón. Además se recomienda transitar con precaución en la A-1 entre Aranda de Duero y Lerma; en la AP-1 entre Grisaleña y Azucarera Leopoldo y desde ese punto a Briviesca; y en la N-I desde Briviesca hasta Puebla de Arganzón, así como entre Burgueta y la Puebla de Argazón. Misma situación presentan la N-623 entre Quintanilla y Sobresierra, la N-627 entre Fuente -Urbel y Puenteomas (Palencia), la N-232 en Virtus y la A-73 en Corralejo. En la red secundaria de Burgos, se obliga a utilizar cadenas y se impide el paso a camiones por la BU-571 a la altura del Río de la Sierra, y por la BU-574 en Ahedo de las Pueblas.

Hielo en la calzada

En Ávila se recomienda circular con precaución a consecuencia del hielo en la calzada en la AV-804 a la altura de Cardeñosa del kilómetro dos al ocho y en la AV-932 desde Piedrahita a Bartolomé de Tormes, en un tramo de 37 kilómetros. Además, está prohibido que circulen los vehículos pesados en el AV-932 Puerto de Peñanegra, entre las localidades Casas de Navancuerda a Herguijuela (km 4 al 18).

La provincia más afectada por la presencia de placas de hielo en la calzada es de nuevo Salamanca. Así se encuentran en esta situación la SA-605, entre El Helmántico y Aldeanueva de Figueroa; la SA-804 entre el Vivero Forestal y Cantalpino; la SA-801 entre Peñaranda de Bracamonte y Riolobos y entre Revilla y Cotorrillo; la SA-800 en Cantalapiedra; la SA-214, la SA-2012 y la SA-104 en Guijuelo; la SA-201 en La Alberca; la SA-105 en Peñaranda de Bracamonte y la SA-100 en Vallejera de Riofrío.

Finalmente, como en los últimos días, está cerrada en la provincia de Salamanca la DSA-191, en Candelario (Salamanca), a partir del kilómetro ocho. Hasta ese punto son necesarias las cadenas, como en la SA-203, para ascender hasta la Peña de Francia.