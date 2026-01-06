Herido un varón en una colisión entre dos turismos en Alcazarén (Valladolid)

Un varón de 46 años resultó hoy herido al producirse a primera hora una colisión entre dos turismos en el km 156 de la N-601, en Alcazarén (Valladolid). El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 07.48 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Al lugar del accidente se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Olmedo (Valladolid). En el lugar, el personal sanitario atendió al herido que fue trasladado posteriormente al Hospital de Medina del Campo.