Después de la tormenta, llega la calma a Castilla y León: Aemet desactiva este martes los avisos por nieve

Salvo cambios de última hora, las nevadas dejarán paso al frío durante los próximos días, aunque aún podrían caer algunos copos

Un turismo circula sobre hielo y nieve en la CL-610, en la provincia de Salamanca

Un turismo circula sobre hielo y nieve en la CL-610, en la provincia de Salamanca / Vicente

Eriz Fraile

Mañana del 6 de enero de 2026. Los Reyes Magos ya han hecho realidad los sueños de los más pequeños de la casa -y de algún mayor-, mientras en el exterior se nota un frío que cada vez era menos habitual en estas fechas. Esta situación, en parte, es culpa de un invitado especial que han tenido estas Navidades en gran parte de Europa y cuyo nombre ya se ha hecho conocido para casi toda la población: 'Francis'. Una borrasca que llegó hace unos días con visos de provocar estragos similares a 'Filomena'... y que, salvo contadas excepciones, no fue más que un fuerte temporal. Ahora, es momento para que la nieve de paso a las gélidas temperaturas, también en Castilla y León.

Previsión de temperaturas para los días 6 y 7 de enero

Previsión de temperaturas para los días 6 y 7 de enero / Aemet

Durante las últimas horas y días, Aemet ha activado de manera intermitente un sinfín de avisos amarillos -incluso alguno naranja- por nieve en todo el territorio castellano-leonés. Unas adevertencias que caerán cuando las agujas del reloj marquen el mediodía de este martes y que se han despedido de la Comunidad dejando precipitaciones sólidas en su mitad norte. Según las estimaciones de este organismo, serán apenas 12 horas de tranquilidad en el conjunto de Castilla y León, pues esta medianoche entrará en escena un nuevo actor: el frío extremo, con mínimas de hasta -6º C. Por ello, se activarán nuevamente avisos amarillos en las comarcas de 'Sistema Cental' (Ávila, Segovia y Soria), 'Ibérica' (Soria) y 'Meseta' (Soria).

Pese a que la página de avisos de la Aemet no contemple nuevas preocupaciones por las nevadas, esto no significa necesariamente que este elemento tan característico de la época invernal se vaya a despedir de Castilla y León. De hecho, los modelos de previsión no descartan la posibilidad de que un pequeño manto blanco tiña gran parte de la Comunidad durante la madrugada y las primeras horas del 7 de enero, aunque sin un espesor excesivo. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán muy bajas durante esta próxima noche (hasta -5º C en Ávila capital), con un ligero crecimiento de las máximas este miércoles (8º C en Zamora).

Calma tensa en las carreteras

Al contrario de lo que ocurrió en otros episodios de nieve este invierno, 'Francis' apenas ha provocado cierres en las carreteras, con la excepción del tramo final de la DSA-191 entre Candelario y El Travieso. Sin embargo, la presencia de nieve y hielo en la calzada sigue provocando afecciones en algunas carreteras de la red principal: la AP-1 y la N-1 (entre Miranda de Ebro y Briviesca), la AP-66 (desde León hasta Asturias), la A-67 (desde Herrera de Pisuerga hasta Cantabria), la N-621 y la N-625 (desde Cistierna hacia Cantabria y Asturias). De igual manera, son muchas las vías de titularidad autonómica o provincial donde se debe extremar la precaución.

