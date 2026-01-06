Castilla y León vuelve a atraer la suerte y se lleva unos siete millones del primer y tercer premio de la Lotería de El Niño

Castilla y León fue agraciada ayer con unos siete millones de euros de los premios mayores del Sorteo Extraordinario de El Niño. Burgos fue la provincia que más dinero recibió de las nueve con unos cinco millones de euros, tras la venta de parte del tercero, correspondiente al 32.615. La suerte la repartió la Administración de Loterías "Don Pepe" de la capital ubicada en la popular calle Vitoria.

Esta Administración, la número once de Burgos, dispuso de un total de 30 series del 32.615 en un primer momento. No obstante, fuentes de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Burgos señalaron a Ical que pudo devolver aproximadamente entre cinco y siete, a expensas de que la central del organismo público en Madrid confirme la cifra final.

El establecimiento distribuyó en ventanilla unas diez series de este número, agraciado con un premio de 250.000 euros, y el resto lo envió al bar de las piscinas de Briviesca, un municipio burgalés del norte de la provincia. Las otras 25 series se vendieron en un local de un centro comercial de la ciudad de Granada.

Además, el primer premio, correspondiente al 06703 también regó con 1,4 millones algunos puntos de la comunidad con la venta principalmente de siete décimos sueltos dispensados en terminal. De ellos, dos se quedaron en Astorga (León) y otros tantos en la ciudad de Valladolid. Además, repartieron uno en la capital salmantina, Fontiveros (Ávila) y Benavente (Zamora).

Dos de los décimos agraciados fueron vendidos en el estanco de la calle Angustias de la capital vallisoletana y el de Salamanca en la tienda mixta de lotería y prensa "La salmantina", situada en el número 77 de la calle Toro. En Astorga (León) una tienda ubicada en la calle Corregidor Costilla, número 10 vendió dos décimos, mientras que otra de Fontiveros (Ávila), ubicada en la plaza Sagrado Corazón, distribuyó uno. Finalmente, el décimo vendido en Benavente (Zamora) lo dispensó la Administración número dos, de la calle Ferial 52.

Muy repartido

La administradora de "Don Pepe", Ruth Prieto, encargada de repartir este tercer premio entre los agraciados burgaleses, se enteró de la buena nueva cuando se dirigía al barrio de Gamonal para abrir la administración y se mostraba muy ilusionada por haber podido repartirlo. "Si antes el Sorteo de El Niño era el que más le gustaba, ahora con más motivos", expresó.

Desde la Administración explican además que el bar de piscinas de Briviesca tenía este número asignado, porque lo juegan no solo en la Lotería de El Niño sino también en la de Navidad. La propietaria del bar, Juliana Ortega, celebró entusiasmada haber podido repartir el premio, y aseguró que allí todos están "muy contentos" porque le ha tocado "a mucha gente joven" que visita el bar o que se acerca al pueblo a pasar estas fiestas tan especiales.

El 45875, segundo premio de este Sorteo del Niño, esquivó Castilla y León y no dejó un solo euro. El número agraciado, que repartió 750.000 euros por serie y 75.000 euros por décimo fue vendido en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, Aranjuez (Madrid) y Madrid.

Castilla y León registró el mayor gasto por habitante en el Sorteo Extraordinario de El Niño con 30,29 euros, ligeramente por delante de Asturias, que se quedó en 30,27 euros.