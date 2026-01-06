Castilla y León amanece con heladas generalizadas que dejan una mínima en La Pinilla de casi diez grados bajo cero

Castilla y León amaneció hoy con heladas generalizadas en todo el territorio. La temperatura mínima de casi diez grados bajo cero se registró en la estación de esquí de La Pinilla en Segovia (-9,9) y en las capitales de provincia la mínima la registró Ávila con menos cinco grados, seguida de Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia, donde hubo menos cuatro en cada caso.

Respecto a las máximas en Ávila y Soria el mercurio solo llegará a un grado y Salamanca registrará la máxima (cinco grados). En el resto de capitales las temperaturas oscilarán entre los cuatro grados de Palencia y Zamora y los tres de Valladolid y León y los dos de Burgos y Segovia.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que se produzcan nevadas débiles en el norte y noreste de la comunidad en este día festivo de Reyes que tenderán a remitir por la tarde. Además, en el tercio norte, este y Sistema Central se prevé que esté nuboso o cubierto tendiendo en la parte sur a intervalos nubosos y en el suroeste, estima que el cielo esté poco nuboso.

Las temperaturas irán en ligero ascenso en el oeste, y sin cambios el resto. Las heladas generalizadas, débiles o moderadas, localmente fuertes en zonas alta y el viento será del norte y noreste, con rachas fuertes en montañas del norte, tendiendo a variable flojo al final.