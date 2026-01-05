San Juan del Rebollar: el encanto intacto de la Zamora más rural

En el corazón de la comarca de Aliste, lejos de los circuitos turísticos habituales, San Juan del Rebollar conserva una de las esencias más auténticas de la provincia de Zamora. Pequeño, discreto y rodeado de naturaleza, este núcleo perteneciente al municipio de San Vitero es uno de esos lugares donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo.

Asentado en un pequeño valle junto al río Mena, el pueblo mantiene una estructura tradicional, con la plaza como eje y un caserío que se adapta suavemente al terreno. Las casas de piedra, los antiguos lavaderos y las fuentes recuerdan una forma de vida ligada al campo, todavía muy presente en la memoria colectiva de sus habitantes.

El origen medieval de San Juan del Rebollar se sitúa en un territorio marcado durante siglos por su condición fronteriza entre los reinos de León y Portugal. De aquel pasado quedan no solo vestigios históricos, sino también una identidad muy arraigada, común en los pueblos de Aliste. El propio nombre delata su entorno natural, en referencia a los rebollos (robles jóvenes) que antaño poblaban la zona.

El sustento del pueblo

Durante generaciones, la agricultura de secano y la ganadería han sido el principal sustento del pueblo. Aunque hoy muchos vecinos residen fuera y regresan en fines de semana o periodos vacacionales, San Juan del Rebollar sigue vivo, especialmente en verano, cuando las calles recuperan actividad y se refuerzan los lazos comunitarios.

El entorno natural

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Caminos rurales y senderos comunican la localidad con pueblos cercanos como Alcañices, Grisuela o Ufones, ofreciendo recorridos ideales para el paseo tranquilo, el senderismo o la bicicleta. Son rutas sencillas, entre campos, arroyos y manchas de monte bajo, que permiten descubrir una Zamora menos conocida, pero profundamente genuina.

Iniciativas culturales

En los últimos años, el pueblo también ha sido escenario de iniciativas culturales centradas en la recuperación de la memoria rural, con exposiciones y actividades etnográficas que ponen en valor los oficios, las tradiciones y la vida cotidiana de antaño.

Sin grandes monumentos ni reclamos masivos, San Juan del Rebollar ofrece algo cada vez más escaso: silencio, paisaje y autenticidad. Un lugar que resume, en pocos metros y sin artificios, la esencia de la Zamora rural que resiste y perdura.